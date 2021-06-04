KAAN Uygulaması ile otogarda 1 şahıs ruhsatsız silah ve mermilerle yakalandı

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Antalya otogarında, KAAN Uygulaması ile XRay cihazından geçen bir şahsa ait çantada, ruhsatsız silah ve 8 adet mermi basılı şarjör bulundu.

Antalya’da faaliyete geçirilen KAAN Projesi kapsamında KAANTALYA iletişim hattına, “Antalya Büyükşehir Merkez Otogarı giden yolcu bölümünden giriş yapmak isteyen E.A. isimli vatandaşa ait çanta XRay cihazından geçirildiği esnada silaha benzer bir cisim görüldüğü” bildirilmesi üzerine Otogar Polis Noktası görevlilerince E.A., isimli şahıs çantasında bulunan ruhsatsız silah ve 8 adet mermi basılı şarjör ile yakalandı.

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