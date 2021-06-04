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KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi

İHA

KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi

Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası ile Batı Antalya heyeti, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rekabet Kurumu ile bir araya geldi.
Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Acar, AK Parti Antalya Milletvekilleri Atay Uslu ve İbrahim Aydın, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal, KUTBO Başkanı Fatih Durdaş, Kumluca ve Finike Hal Dernek Başkanları Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rekabet Kurumu ile bir araya geldi.
Toplantıda KaşKınık Gıda İhtisas OSB, DeneYap Atölyesi ve bölgedeki diğer yatırımlar ile ilgili konular görüşüldü.
Kaş OSB ile ilgili bir sorun olmadığını belirten Bakan Varank, sürecin hızlandırılması için talimat verdi. Ayrıca Batı Antalya'ya hizmet verecek bir DeneYap Atölyesi'nin KUTSO merkez hizmet binasında tahsis edilen alana kurulacağını söyledi.
Heyet daha sonra Rekabet Kurumuna geçerek burada üretim bölgelerindeki toptancı sebze hallerinde piyasa kurulması ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında görüşmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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