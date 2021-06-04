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İzole tatilin adresi düğmeli evler 5 ayda 3 bin 500 misafir ağırladı Ormana’nın tarihi düğmeli evleri pandemide izole tatil arayanların uğrak yeri oldu

İHA

İzole tatilin adresi düğmeli evler 5 ayda 3 bin 500 misafir ağırladı Ormana’nın tarihi düğmeli evleri pandemide izole tatil arayanların uğrak yeri oldu

Covid19 nedeniyle yerli turistlerin de tatil seçimleri ve seçenekleri değişirken, doğayla iç içe, izole, sosyal mesafe kurallarının uygulanabileceği bölgeler tatil için tercih edilmeye başlandı. Düğmeli evleriyle ünlü Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde düğmeli evler de izole tatili seçenlerin uğrak yeri haline geldi. Düğmeli evler 5 ayda 3 bin 500 misafir ağırladı.
Büyük kentlerin kasvetli havasının yanı sıra korona virüsün etkilerinden uzaklaşmak isteyenler doğal ortamlara yöneldi. Turizmin başkenti Antalya'da da doğayla iç içe olan ve çeşitli aktivitelerin yapılabildiği yerler tercihlerin ilk sırasında yer aldı. Bunlardan biri de Ormana Mahallesi'nde faaliyet gösteren düğmeli evler butik otel oldu. Düğmeli evleri ile ünlü Ormana’ya gelenler tarihi düğmeli evlerde konaklayıp, Ormana’nın 250300 yıllık Osmanlı mimarisi düğmeli evleri gezerek doğayla iç içe hem tatil yapıp, hem de doğada kros yapmanın keyfini yaşıyorlar.

5 ayda 3 bin 500 kişiyi ağırladı
Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi'nde 8 yıl önce ilk alternatif turizmi başlatan işletmeci Tolga Özgüven, Ormana düğmeli evleri ile tarihi bir mekan olduğundan cazibe merkezi olduğunu söyledi. Ormana'nın Antalya’nın Safranbolu’su olma yolunda ilerleyen bir köy olduğuna dikkat çeken Özgüven, “2021 yılında her ne kadar pandeminin zorlukları olsa da bölgemiz daha izole bir noktada bulunduğundan dolayı pandemi şartlarında diğer bölgeler kadar kötü değil. Belirli misafir sayısına ulaştık. Hedeflerin gerisindeyiz ancak sene başından bu yana ilk beş ayda konaklama tesislerimizde 3 bin 500 kişi ağırlamış olduk. Yabancı turistlerde her ne kadar sıkıntı yaşasak da pandemi şartlarında izole tatil arayan misafirlerin uğrak yeri haline geldik. Düğmeli evlerde konaklama imkanı sağladığımızdan bir tercih noktası olmuş olduk” dedi.

Düğmeli evlerde günlük 50 kişiye kadar misafir ağırlanıyor
Ormana köyünün içerisinde düğmeli evlerde farklı binalarda odalarının olduğunu anlatan Özgüven, "Bizim tarz olaraktan konseptimiz on odalı, iki odalı odalarımız vardır. Hatta tek odalı bağ evimiz bile bulunmaktadır. Toplam 23 oda kapasitemiz bulunmakta. 50 kişiye kadar rahatlıkla misafir ağırlıyoruz. Pandemi şartlarına dikkat ederekten bu konaklamaları gerçekleştiriyoruz. Normalleşme süreci ile birlikte daha fazla misafir ağırlayacağımızı şimdiden rezervasyonlarımızla öngörebiliyoruz. İzole tatili tercih edecek olan misafirlerimizi buraya bekliyoruz" diye konuştu.
Düğmeli evlerin tamamen yığma taştan yapılmış ahşap kitleme sistemi ile ayakta duran ev sistemi olduğunu hatırlatan Özgüven, "Bunun dışında Eynif ovasında 90 bin dönüm çok görkemli bir ovada ipek yolu üzerinde vahşi yılkı atları var. Üzümdere Irmağı ve ünlü Manavgat şelalesinin dağlardan ilk suyun çıktığı noktayı ziyaret edebiliyorsunuz. Özellikle önceki yıllarda gelen misafirlerimiz artık her yıl Ormana’ya mutlaka geliyorlar. Bazı misafirlerimiz ise bağ evlerimizde yeşilin içinde 1015 gün konaklıyorlar" dedi.
Dağ koşusunda Türkiye'ye üst üste 7 kez Avrupa şampiyonluğu getiren eski milli sporcu Ahmet Arslan, Alanya’da arkadaşları ile birlikte Yesido Trekking ve Alanya Running grubunu kurduklarını, her hafta sonu farklı bölgelere gelerek trekking yaptıklarını söyledi. Özellikle pandemi döneminde sık sık Akseki ve Ormana bölgesine grup halinde geldiklerini anlatan Arslan, "Kendim eski milli sporcuyum. Profesyonel sporu bıraktım. Arkadaşlarla birlikte hobi amaçlı koşup faaliyetlerde bulunuyoruz. Alanya grubu olarak 60 kişilik bir ekibimiz var. Bu arkadaşlarımızla beraber hafta içi antrenmanlar planlıyoruz. Hafta sonları ise değişik yerlere koşular yapıyoruz. Akseki’nin Sarıhacılar, Belenalan köylerinde tarihi kervan göç yollarında koştuk. Ormana bölgesi de sık sık geldiğimiz yerlerden birisidir. Burası düğmeli evleri, tarihi ve kültürel açıdan çok zengin bir köy. Biz hem gezip bölgemizi tanıyoruz, hem de spor yapıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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