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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atıktan 9,5 milyon lira gelir elde edilecek

İHA

Atıktan 9,5 milyon lira gelir elde edilecek

Konyaaltı Belediyesi, ambalaj atıklarının kilogramını 1 lira 35 kuruştan satarak 1,5 yıl içinde 9,5 milyon lira gelir elde etmeyi planlıyor.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü eliyle ambalaj atıklarının toplanması ve ekonomiye kazandırılması ile ilgili yeni bir sisteme geçtiklerini bildirdi.

“9,5 milyon lira gelir hedefi”
2021 yılı itibariyle ambalaj atıklarını Konyaaltı Belediyesi olarak kendi ekipleriyle toplamaya başladıklarını dile getiren Başkan Semih Esen, toplanan bu atıkları yaptıkları ihale neticesinde kilogramı 1,35 liradan bir firmaya sattıklarını söyledi. Ambalaj atıklarını, Türkiye’deki diğer belediyelerin çok üstünde bir rakama sattıklarını kaydeden Semih Esen, 1,5 yıl süre içinde 7 bin ton atıktan yaklaşık 9,5 milyon lira gelir elde etmeyi planladıklarını kaydetti.

“Belediye elektrik üretiyor”
Belediyenin diğer çevreci projelerinden de bahseden Başkan Esen, Güneş Enerjisinden Döngüsel Enerji Projesi ile kendi elektriklerini ürettiklerini belirtti. Esen, 2020 yılı içinde toplam 180 bin kWh elektrik ürettiklerini, bu elektriğin 95 bin kWh’ını biyobriket üretim tesisinde kullandıklarını, 85 bin kWh’ını da şebekeyi besleyerek hizmet binasındaki tüketimden düştüklerini söyledi. Başkan Semih Esen, bu proje ile 2020 yılı içinde güneş panellerinden üretmiş oldukları elektrik enerjisini hizmet binasında tüketilen elektrik faturalarından düşerek 60 bin 917 lira 37 kuruşluk tasarruf sağladıklarını kaydetti.

“Bahçe atıklarından briket üretiyoruz”
“Doğa Dostu Yakıt Briket Projesi ile de sınırlarımız içerisinden düzenli olarak topladığımız park ve bahçe atıklarını ön parçalama, kurutma, öğütme ve presleme işlemlerine tabi tutularak biyobrikete dönüştürüyoruz” diye konuşan Başkan Semih Esen, bunu da sıfır maliyetle yaptıklarını söyledi. Esen, “Günde bin 200 kilogram yakıt briket üretimi yapabiliyoruz. Elde ettiğimiz bu yakıt briketleri de bölgemizde yaşayan ve seracılık yapan çiftçilerimize bedelsiz olarak dağıtıyoruz. Ayrıca ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da ısınma ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla bu yakıtı ücretsiz olarak veriyoruz. Sistem, çiftçilerimizin üretim maliyetlerini düşürdüğü gibi sera gazı emisyonlarının azaltılmasında da önemli rol oynuyor. Bu sistem döngüsünde gerekli olan elektrik enerjisini ise kurduğumuz güneş enerji santralinden elde ediyoruz” diye konuştu.

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