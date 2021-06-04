' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri’de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri’de

İHA

' Sizin oraların nesi meşhur ? ' Kayseri’de

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programının bu haftaki konuğu Kayseri oldu. Moderatörlüğünü Gürsel Cingöz’ün yaptığı programa, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci konuk olarak katıldı.Programda Kayseri’nin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.

“Coğrafi işaretli ürün demek şehrin zenginleşmesi demek”
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 12 bin yıllık geçmişe sahip Anadolu’nun binlerce yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını belirtirken, “Bu değerlerimizi tanıtıp pazarlayamaz, ekonomiye kazandıramazsak hiçbir kıymeti yok” dedi. Dünyada artık yerel ve doğal ürünlerin tercih edildiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Tüketici coğrafi işaretli ürünlere daha fazla para ödüyor. Coğrafi işaretli ürün demek şehrin zenginleşmesi demek” diye konuştu.
İtalya’nın Fransa’nın bir peynir çeşitlerinden yılda 1 milyar dolar kazandığını, ülkemizde ise her köyde farklı bir peynir çeşidi varken bunun ekonomik değerinin istenen düzeyde olmadığını anlatan Hisarcıklıoğlu, “Müthiş bir peynir kültürümüz var ama hiçbirimiz bunun farkında değiliz. Bunu markalaştıramazsak, büyütemezsek 1 milyar dolarları kaybederiz” dedi.

“YÖREX, coğrafi işareti tetikledi”
Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’in cesaret gerektiren bir girişim olduğunu, Antalya’nın bu işe sahip çıkarak Anadolu’nun binlerce yıllık birikimini Antalya’da buluşturduğunu kaydeden Hisarcıklıoğlu, “2010 yılında 42 ilin katılımıyla yapılan YÖREX, 2019 yılında 81 ilin yöresel ürünlerinin katılımıyla yapıldı. Coğrafi işaretli ürün sayımız tüm dünyayı kıskandıracak noktada. YÖREX yerelde coğrafi işaretli ürün sürecini tetikledi. Pandemi nedeniyle geçen yıl YÖREX’e ara vermiştik, inşallah bu yıl kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

“Oda ve borsalar coğrafi işaretin öncüsü oldu”
TOBB olarak yerel kalkınmaya destek olduklarını, yöresel ürünlerin katma değerini, ticari değerini artırmak için çalıştıklarını anlatan Rifat Hisarcıklıoğlu, “Yerel ürünlerin ülke çapında pazarlanmasına yardımcı oluyoruz. Çok sayıda coğrafi işaretli ürünün market raflarında satılmasını sağlıyoruz. Yerel ve milli ürünleri açığa çıkarılması, tanıtılması ve markalaştırmasında odalarımız ve borsalarımız üreticiye destek oluyor, olacaktır. Oda ve borsalarımızın çabaları sayesinde bugün tescile sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı. TOBB olarak buna rehberlik ediyoruz” dedi. Türkiye’de 7 yöresel ürünün AB’de tescillendiğini anımsatan Hisarcıklıoğlu, 16 ürünün başvurusunun yapıldığını, süreci yine TOBB olarak takip ettiklerini söyledi.

“Cİ’li ürünlerin E Ticarette satışı artacak”
Ci’li ürünlerin e ticaret kapsamında satılmasıyla ilgili çalışma başlattıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, “Pandemi öncesine göre e ticaret sitelerinin büyüme hızı yüzde 100 oldu. Toplam ticarette e ticaretin payı yüzde 17’lerde, yüzde 20’ye yaklaştı. İnşallah bunu değerlendireceğiz” dedi.

“Başkanlar Kayseri’nin yöresel ürünlerini anlattı”
Kayseri Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri’nin bir çok yöresel ürüne ev sahipliği yaptığını belirterek, yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılması için çalıştıklarını kaydetti. Büyüksimitçi, “YÖREX önemli bir fuar. Ali Başkan yıllardır bu işe kafa yorarak inanılmaz gayret sarf ediyor. Çandır Başkan’ın enerjisi muhteşem” dedi.
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gürsoy, 6 bin yıllık tarihi geçmişe sahip Kayseri’nin geniş bir gıda ve mutfak kültürüne sahip olduğunu belirtirken, “Bir çok medeniyet Kayseri’de iz bırakmış. Yöresel ürünlerimizin zenginliğinin kaynağı budur” dedi. Kayseri’nin pastırması, sucuğu, mantısı başta olmak üzere 16 ürünün coğrafi işaret aldığını belirten Gürsoy, Kayseri yağlaması, katmer, tandır böreği gibi bir çok ürün için de coğrafi işaret başvurusu bulunduğunu anlattı.

“Pastırmanın lezzeti Erciyes Dağının rüzgarından”
Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış, Evliya Çelebi’nin anlatımına göre Kayseri’de 17. Yüzyılda pastırma imalatının bulunduğunu anımsatarak, Erciyes dağının rüzgarıyla lezzetlenen pastırmanın kentin en önemli yöresel ürünü olduğunu kaydetti. Pastırmanın yüzde 65’inin, sucuğun yüzde 35’ini Kayseri’nin ürettiğini söyleyen Bağlamış, Borsa olarak yöresel ürünlere sahip çıkmak için yaptıkları çalışmaları anlattı.
Kayseri Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri’nin sanayi şehri olmakla birlikte önemli bir tarım kenti olduğunu vurguladı. “Kırmızı et üssüyüz” diyen Şahin, sucuk, pastırma et ve et ürünleriyle büyük ticaret hacmine sahip olan Kayseri’nin yöresel ürün zengini bir kent olduğunu anlattı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, ajans olarak yöresel ürünlerin kaybolmaması ve ticarete kazandırılması için yaptıkları çalışmaları anlattı. Bir çok ürünün coğrafi işaret alabilmesi için mali destek programları düzenlediklerini kaydeden Kilci, “Yöresel ürünlerin ekonomiye kazandırılmasına öncülük ediyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da Narkotim'den 'kokain' operasyonu; 1 ...
Atıktan 9,5 milyon lira gelir elde edilecek
YEREL HABERLER Atıktan 9,5 milyon lira gelir elde edilecek
VIP yatların günlüğü 30 bin lira
YEREL HABERLER VIP yatların günlüğü 30 bin lira
Alanyaspor’da 8 oyuncunun sözleşmesi sona erdi Alanyaspor’un genel kurulu 9 Haziran’da
YEREL HABERLER Alanyaspor’da 8 oyuncunun sözleşmesi sona ...
Antalya'da 2 kilo 160 gram kokain ele geçirildi İstanbul’dan Antalya’ya uyuşturucu getiren 2 şahıs 2 kilo 160 gram kokainle yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da 2 kilo 160 gram kokain ele ...
İzole tatilin adresi düğmeli evler 5 ayda 3 bin 500 misafir ağırladı Ormana’nın tarihi düğmeli evleri pandemide izole tatil arayanların uğrak yeri oldu
YEREL HABERLER İzole tatilin adresi düğmeli evler 5 ayda 3 bin 500 ...
KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir araya geldi
YEREL HABERLER KUTSO ve Batı Antalya heyeti Bakan Varank'la bir ...
2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu hakkında bilgilendirildi.
YEREL HABERLER 2021 yılında 4 bin 129 anne ve anne adayı uyuşturucu ...
(ÖZEL) Çöp toplayarak KPSS’de Türkiye 25’incisi oldu, şimdi hedefi Hukuk Fakültesi Sokakları karış karış gezip ekmeğini çöpten çıkartan geri dönüşümcü Hakan, hedefini yükseltti Daha önce memuriyetten istifa eden Hakan Efe, Türkiye 25’inciliği sonrası istifa ettiği üniversite ile tekrar iletişime girdiğini ve memurluğuna tekrar geri dönmek için kadro açılmasını beklediğini söyledi Bir yandan da açık öğretimden Adalet bölümünü okuyan Hakan Efe, hazırlandığı DGS sınavından derece elde edip Hukuk Fakültesine gitmeyi hedefliyor Hakan Efe: “Tahminimce 1 aya kadar memurluğa başlamayı bekliyorum” “DGS’nin KPSS sınavıyla soru ağırlıkları benzer. O yüzden benzer bir performans çıkarıp ilk 50’ye girerim diye düşünüyorum”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çöp toplayarak KPSS’de Türkiye 25’incisi oldu, ...
KAAN Uygulaması ile otogarda 1 şahıs ruhsatsız silah ve mermilerle yakalandı
YEREL HABERLER KAAN Uygulaması ile otogarda 1 şahıs ruhsatsız silah ...
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Hedefimiz ilk 5'e oynamak
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin: Hedefimiz ilk 5'e ...
Başkan Genç’den personele 2 bin 950 TL promosyon
YEREL HABERLER Başkan Genç’den personele 2 bin 950 TL promosyon
Davut Çetin: “Sigortacılık Komitemiz pandemiye rağmen çalışmalarında hiç hız kesmedi”
YEREL HABERLER Davut Çetin: “Sigortacılık Komitemiz pandemiye rağmen ...
Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri adliyeye sevk edildi Alıkoydukları vatandaşları darp ederek senet imzalatan çete liderinin evinden FETÖ elebaşının CD'leri çıktı Şüpheli hakkında ayrıca FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan adli işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Beyzbol sopalı, baltalı yağma çetesi şüphelileri ...
Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor kabuk değiştiriyor
Antalya'da otomobilin çarptığı at telef oldu
YEREL HABERLER Antalya'da otomobilin çarptığı at telef oldu
Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine girdi
YEREL HABERLER Antalya'da otomobil golf malzemesi satan iş yerine ...
Çocukların fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen 2 kişiye tekmeli tepki Olaya karışan 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
YEREL HABERLER Çocukların fotoğraf ve videosunu çektiği iddia edilen ...
Podolski´den `veda´ sitemi
YEREL HABERLER Podolski´den `veda´ sitemi
Serada kalp krizi geçirip, öldü
YEREL HABERLER Serada kalp krizi geçirip, öldü
Alanya'da vatandaşlar Başkan Yücel ile pedal çevirdi
YEREL HABERLER Alanya'da vatandaşlar Başkan Yücel ile pedal çevirdi
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 602 oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 602 ...
'Kasırga' operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER 'Kasırga' operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı (2)
Dev uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama Antalya'da 'Kasırga' operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 24'ü tutuklandı
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonunda 24 tutuklama Antalya'da ...