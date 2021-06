Tahtalı Run to Sky 7. kez başlıyor 2 gün sürecek organizasyona 12 ülkeden 400 sporcu katılıyor

Antalya’nın en önemli turizm merkezlerinden Kemer ilçesinde 56 Haziran 2021’de düzenlenecek Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines, 4 farklı kategoride 12 ülkeden 400 sporcunun katılımıyla start alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Kaymakamlığı, Kemer Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun desteklediği, ana sponsorluğunu Corendon Airlines’ın, yaptığı “Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines”, 56 Haziran 2021 tarihleri arasında Kemer’de koşulacak. 7. kez gerçekleştirilecek etkinliğe 14 ülkeden 400 sporcunun mücadelesine sahne olacak. Dört farklı kategoride gerçekleştirilecek yarışların parkur mesafeleri; 116 kilometre Tahtalı Ultra Sky, 62 kilometre Berg Sky Race, 27 kilometre Tahtalı Run to Sky, 29 Km Chimera Run olarak belirlendi.



"12 ülkeden 400 sporcu katılıyor"

Yarışlar öncesi organizasyon düzenleyicileri, sponsorlar ve Kemer protokolünün katılımıyla ilçedeki bir otelde tanıtıp toplantısı düzenlendi. Organizasyon Direktörü Polat Dede, 6 yıl önce bu organizasyona 46 sporcu ile başladıklarını hatırlattı. Türkiye’nin aralıksız devam eden tek koşu yarışı olma özelliğini sürdürdüğünü ifade eden Dede, “12 ülkeden 400 sporcu ile hayatımıza devam ediyoruz. Bu yarış, çok güzel gelişmelerle birlikte dünyanın sayılı yarışları arasında yer alacaktır. Kemer Belediyesi ve tüm sponsorların desteğiyle organizasyon çok daha ileriye gidiyor. Bizim organizasyon diğerlerinden çok farklı. Tahtalı Dağı’nın bütün heybetini kullanarak güzel bir organizasyon düzenliyoruz. Dünyada 2 bin 365 metreye koşulan bir spor organizasyonu bulunmuyor. Koşuyu merkeze çektik, bu yıl organizasyona 116 kilometrelik bir yarış ekledik. Sahilden başlayarak, ilçenin tüm sahillerini, yayalarını, zirvesini, derelerini aşarak tekrar Kemer’de bitecek bir organizasyon olacak” dedi. Dede, en büyük amaçlarından birinin etkinliklerinin dünya takviminde yer alması olduğunu belirtti. Dede bu yarışın dünya takviminde yer almasıyla Kemer’de 6070 ülkeden sporcu ve yakınlarını ağırlayacaklarını sözlerine ekledi.



"Kemer parkuruna övgü"

Etkinliğin geçen yılki birincisi Ultra Maraton sporcusu Alper Dalkılıç ise bu yıl 116 kilometrelik parkurda yarışacağını belirterek, “Dünyanın farklı ülkelerinde yarışlara katıldım. Ama Kemer’deki güzellik ve parkur hiçbir yerde yok. Türkiye’nin en güzel coğrafyasında bize bu organizasyon sağlanıyor. 116 kilometrelik yarış yarın başlıyor. Hepimize kolaylıklar ve bol şans" dedi.



"Ülkemizde sporun ön plana çıkarılmasını önemsiyoruz"

Corendon Airlenes Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü Tuğba Özkan Güner, yönetim kurulu başkanı Yıldıray Karaer’in yurt dışında olmasından dolayı programa katılamadığını hatırlattı. Corendon olarak turizm ve sporun dinamizmini birleştirdiklerini dile getiren Güner, “Sporun ülkemizde daha fazla ön plana çıkarılmasını önemsiyoruz. Bütün spor ve tanıtım organizasyonlarına destek vermeye çalışıyoruz. Tahtalı Run To Sky, hem tanıtım hem spor hem Kemer olunca bizim için destek vermek kaçınılmaz oldu. Uzun yıllar inşallah beraber oluruz, bütün yarışmacılara başarılar diliyorum” diye konuştu. Güner, “Biz de değerli yöneticilerimizle sıkı çalışıyoruz. Satış ekiplerimiz bu otel için çok yoğun çalışıyoruz. Otelimiz lokasyon olarak değerli ve önemli bir yerde. İlçemizin nimetlerinden yararlanıyoruz” ifadelerine yer verdi.



"Destek olmadan bu işler olmaz"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ilçelerinin deniz, kum, güneşin yanında önemli doğal güzelliklerinin olduğuna dikkat çekti.

Likya Yolu’nun en büyük bölümünün Kemer’den geçtiğini işaret eden Topaloğlu, “Hem yürüyüş hem bisiklet sporunun her türlüsüne ev sahipliği yapacağız. Bu yıl koşu yarışının yedincisi yapılıyor. Destek olmadan bu işler olmuyor. Kemer Belediyesi olarak spor turizmini geliştirmek için her türlü desteğe varız. Bizim görevimiz. Sporculara başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler” diye konuştu.



"Bu işlerin hep içinde olacağız"

Turizmin tanıtımdan geçtiğinin altını çizen Başkan Topaloğlu, “ Eğer pandemi var diye bu organizasyonu yapmasaydık, zamanla ilgi azalırdı, yada yapılmayabilirdi. Bugün 14 ülkeden başlayan katılımcı sayısı daha sonra artacaktır. Biz destek vermezsek geriye gideriz. Biz reklamımızı yapmak zorundayız. Biz her zaman bu işlerin içinde olacağız” ifadelerine yer verdi.



"Farklı etkinliklerle tanıtım"

Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, bu tür organizasyonların her zaman bölge turizmine katkı sağlayacağını bildirdi. Her dönemde sağlıklı bir tatil imkanı sunan Kemer’in, denizinin yanında doğal güzellikleriyle de önemli destinasyonlardan birinin olduğunu dile getiren Gemici, “Denizin yanında farklı etkinliklerinde tanıtılması gerekiyor. Tahtalı Run To Sky tanıtım için önemli bir iş yapıyor. Spor ve turizmin buluşacağı bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkürler. Yarışmacılara başarılar diliyorum” dedi.

