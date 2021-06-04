Antalya trafiği havadan denetlendi

Antalya’da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 269 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam bin 82 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetiminde toplam 709 sürücüden 11 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde toplam 2 bin 60 sürücüden 160 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.

Antalya’da otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirmemakas atma, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesine yönelik Karayolları üzerinde Mayıs ayı içerisinde Havadan Denetim HelikopterDrone ve özel denetimler yapıldı.



Denetimler kapsamında, Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerde toplam 269 sürücüye, radarla hız denetiminde toplam bin 82 sürücüye, şehirlerarası otobüs denetiminde toplam 709 sürücüden 11 sürücüye, yük taşıyan araç denetiminde toplam 2 bin 60 sürücüden 160 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.Ayrıca Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda toplam 2 bin 647 yol kullanıcısına eğitim verildi.

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