90 yaşında hayalindeki akülü arabaya kavuştu

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli vatandaşların evlerine gitti. 90 yaşındaki yaşlı adama akülü araba hediye eden Genç, “İlçemizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkartılması için çalışıyoruz” dedi.
Döşemealtı Belediye Başkan Turgay Genç, sosyal projeler kapsamında Kovanlık Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki İlyas Yılmaz'ı evine gitti. Yaşlı adama, akülü tekerlekli sandalye hediye eden Genç, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Genç, “İlçemizde yaşayan tüm engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının en üst seviyeye çıkartılması için çalışıyoruz. Kaldırım ve parklarımızda engelli vatandaşlarımızın rahatı, konforu için bir takım radikal önlemler aldık. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.