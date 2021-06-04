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Araç çarpan kaplumbağa, ameliyatından 2 gün sonra öldü

DHA

Araç çarpan kaplumbağa, ameliyatından 2 gün sonra öldü


Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde, bir aracın çarpması sonucu kabuğu kırılan ve yaralanan kaplumbağa, 2 veteriner ve 1 diş hekimi
tarafından ameliyat edildi. İki gün yaşam mücadelesi veren kaplumbağa hayata tutunamadı.
Anamur-Gazipaşa D-400 Karayolu üzerinde geçen çarşamba günü bir aracın çarpmasıyla kabuğu çeşitli yerlerinden kırılan ve iç kısımlarından ağır darbe alan kaplumbağa, duyarlı bir vatandaş tarafından, Gazipaşa'daki Veteriner Hekim Ali Tarık Tepe'nin polikliniğine getirildi. Yaralı kaplumbağa için 2 veteriner hekim, 1 diş hekiminden oluşan ameliyat ekibi oluşturuldu.
Veteriner Hekim Tepe, Gazipaşa Belediyesi Veteriner Hekimi Sinem Polat ve Diş Hekimi Öznur Demiral, yaklaşık 3 saatlik operasyonla kaplumbağanın yaralarını tedavi etti, .Kabuğunda kırıklar olan kaplumbağa, İki gün yaşam mücadelesi verdikten sonra öldü.
Kaplumbağanın ameliyatını yapan Veteriner Hekim Ali Tarık Tepe, "Parçalanan bütün kabuk kısmını tutturarak muhafaza altına aldık ve bütün parçaları bir araya getirdik. Açık kalan kısımları, karınca, diğer böceklerden korumak amacıyla kapatması için diş hekimi Öznur Demiral'dan yardım aldık. Kaplumbağa gayet sağlıklıydı. İki gün yaşattık. Öldüğü için üzgünüz. İlk belirtileri çok iyiydi, ama kaybettik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2021-06-04 14:43:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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