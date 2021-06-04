Mucize 'Ömer Özkan' bebek 1 yaşında



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)AKDENİZ Üniversitesi´nde, dünyada ilk kez kadavradan alınan rahimle nakil yapılan Derya Sert´in geçen yıl kucağına aldığı oğlu Ömer Özkan bebek, bugün 1 yaşına girdi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011'de dünyanın başarılı ilk kadavradan rahim naklinin yapıldığı Derya Sert, 4 Haziran 2020'de sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Hamileliğinin 28'inci haftasında, 760 gram ağırlığında doğan 'mucize' bebeğe, doktoru Ömer Özkan'ın ismi verildi.

Mersin'de yaşayan ve her ay kontrol amaçlı Antalya'ya gelen Derya Sert, gün içinde oğluyla keyifli dakikalar geçiriyor. İlk kez anne olma heyecanını yaşayan Derya Sert, geçen ay ilk defa 'Anneler Günü'nü kutladı. Derya Sert'in 'kabul olmuş en güzel duamsın' diyerek sevdiği oğlu 'Ömer Özkan' bebek, bugün 1 yaşına girdi. Sert ailesi Ömer Özkan bebeğe yaş günü için kutlama yaptı. Bir yaşındaki bebeğin dişinin de çıktığını belirten Derya Sert, "Dişleri çıktı, 1 yaşını doldurdu. Diş buğdayını yaptık ve yaşını kutladık. Çok güzel bir duygu" dedi.

'BİR YILI GÜZEL SAĞLICAKLA BİTİRDİLER'

Prof. Dr. Ömer Özkan, Derya Sert ve Ömer Özkan bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirterek, "Bir yılı güzel, sağlıcakla bitirdiler. Covid'den dolayı çok da fazla yakında olamıyorlar ama mümkün olduğunca kontrollerine çağırıyoruz. Testlerini yapıyorlar. Çok uzun süreli kontrolleri gerekmeyecek bir şekilde takiplerini yapacağız. Çocuk bölümümüz Ömer Özkan bebeği takip ediyor. Biliyorsunuz, biraz erken doğdu. Onlar dikkate alındığında gayet ideal devam ettiği söyleniyor. Zaten biz onu Ağustos gibi 1 yaşında kabul edeceğiz ama takvim yaşı olarak bugün itibari ile 1 yaşını doldurmuş oldu" diye konuştu.

'CESARETİ SAYESİNDE ONLARCA BEBEK DOĞDU'

Derya Sert'e yapılan rahim naklinin ardından, aynı yöntemle doğan bebeklerin olduğunu aktaran Prof. Dr. Ömer Özkan, "Derya, bunun için başlangıcı 10 yıl öncesine almış oldu. O çocukların dünyaya gelmesi önce Allah'ın sonra Derya'nın cesareti sayesinde oldu. Onlar bugün çocuk sahibiyse bir miktar minnet borçlular. Derya'nın cesareti sayesinde dünyada onlarca rahim naklinden doğan çocuk var. Bu çok erken evre. Ben umuyorum ki Covid'den sonra bu hız rutine binecek, dünyada bununla ilgili önemli gelişmeler olacak diye düşünüyorum" dedi.

'DÜNYADA BAŞARILI İLK RAHİM NAKLİ'

Başarılı rahim nakli yaşayan tek kişinin Derya olduğunu belirten Prof. Dr. Ömer Özkan, "Çocuk doğmuyordu. Çocuğun doğmasıyla bu literatüre 'başarılı dünyanın ilk rahim nakli' diye geçti. Burada ispatlamanın ötesinde gurur verici bir durum var. Bunu başlattık ama yavaşlamak durumunda kaldık. Sonraki dönemlerde bunun mevzuatının çıkması gerekir. Sağlık Bakanlığı bununla ilgilenecektir. Şu an çok daha fazla sorunla yüz yüzeyiz. Ben bunun kısa sürede atlatılacağını düşünüyorum. Bunun insanlar için bir gereklilik olduğu belli. Binlerce insan bunun için sırada bekliyor. Mevzuatlar, kurallar kadın doğum dernekleriyle beraber düzenleyecekler. İnşallah güzel bir şekilde bu iş devam edecek" şeklinde konuştu.

'SAĞLIKLI UZUN MUTLU BİR ÖMÜR DİLİYORUZ'

Derya'nın cesareti ve Akdeniz Üniversitesi'nin de gönül vermesiyle birlikte başarılı sonuçlar elde ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Ömer Özkan, "Çok şükür sağlıklı, herhangi bir ilaç kullanmadan normal bir birey gibi yaşamlarına devam ediyorlar. Onlara sağlıklı uzun mutlu bir ömür diliyoruz. İnşallah nice yıllar böyle şekilde kutlarlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2021-06-04 16:19:44



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