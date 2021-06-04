LGS öncesi adaylara moral pastası

Manavgat Belediyesi Çocuk ve Kültür Merkezi’nde eğitim gören 57 öğrenci, 13 Haziran Pazar günü yapılacak olan Liseye Giriş Sınavı öncesinde (LGS) etkinlik düzenleyerek moral pastası kesti.

Eğitmen kadrosu tarafından eğitim döneminin son dersinde sınavda neler yapılması gerektiği konusunda bilgi alan öğrenciler, fen bilgisi, inkılap tarihi, Türkçe, matematik, din kültürü ve ingilizce derslerinden sınava girecek. Öğrencilere destek ve moral olan eğitmen kadrosu ise, moral pastasını kestikten sonra lise adaylarıyla hep birlikte neşeli vakit geçirip müzikler eşliğinde eğlendi.



Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, LGS sınavına girecek tüm öğrencilere güzel bir gelecek ve başarılar diledi. Başkan Şükrü Sözen, “Eğitmen kadromuz, sınav öncesinde çocuklarımıza bilgilendirme ve moral etkinliği düzenleyerek onlara destek verdi. Bizler, çocuklarımızın güzel bir eğitimi alması için gereken tüm desteği vermeye özen gösteriyoruz. Etüt merkezi bünyesinde eğitim gören çocuklarımıza ve sınava girecek olan tüm öğrencilerimize aydınlık dolu yarınlar ve başarılar diliyorum” dedi.

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