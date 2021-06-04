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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5 ayda 39 bin araç ve sürücüsü denetlendi

İHA

5 ayda 39 bin araç ve sürücüsü denetlendi

Antalya’da 5 ayda 39 bin 501 adet araç ve sürücüsü ile 46 bin 79 motosiklet/motorlu bisiklet/sürücüsü denetlendi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan talimatlar doğrultusunda, Covid19 tedbirleri çerçevesinde 3 Haziran Perşembe günü yapılan trafik denetimlerinde, Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlar ve Sürücülere yönelik; 153 adet toplu taşıma aracı denetlendi. Denetlenen araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince 22 adet cezai işlem uygulandı. 2021 yılının 5 aylık döneminde ise, 39 bin 501 adet araç ve sürücüsü denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 510 sürücüye ve 2 bin 545 toplu taşıma aracının tescil plakasına cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, motosiklet/motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 351 adet araç ve sürücü denetlendi. Denetlenen motosiklet ve motorlu bisikletlere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince 56 adet cezai işlem uygulandı. 2021 yılı 5 aylık dönemde ise 46 bin 79 motosiklet/motorlu bisiklet/sürücüsü denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 582 sürücüye ve 13 bin 329 motosiklet/motorlu bisikletin tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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