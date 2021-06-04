5 ayda 39 bin araç ve sürücüsü denetlendi

Antalya’da 5 ayda 39 bin 501 adet araç ve sürücüsü ile 46 bin 79 motosiklet/motorlu bisiklet/sürücüsü denetlendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan talimatlar doğrultusunda, Covid19 tedbirleri çerçevesinde 3 Haziran Perşembe günü yapılan trafik denetimlerinde, Yolcu Taşımacılığı Yapan Araçlar ve Sürücülere yönelik; 153 adet toplu taşıma aracı denetlendi. Denetlenen araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince 22 adet cezai işlem uygulandı. 2021 yılının 5 aylık döneminde ise, 39 bin 501 adet araç ve sürücüsü denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 510 sürücüye ve 2 bin 545 toplu taşıma aracının tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, motosiklet/motorlu bisiklet sürücülerine yönelik 351 adet araç ve sürücü denetlendi. Denetlenen motosiklet ve motorlu bisikletlere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince 56 adet cezai işlem uygulandı. 2021 yılı 5 aylık dönemde ise 46 bin 79 motosiklet/motorlu bisiklet/sürücüsü denetlendi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 3 bin 582 sürücüye ve 13 bin 329 motosiklet/motorlu bisikletin tescil plakasına cezai işlem uygulandı.

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