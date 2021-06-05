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Ağaca çarpan otomobil adeta ortadan ikiye bölündü Ailesini ziyarete gelen asker, kazada hayatını kaybetti

İHA

Ağaca çarpan otomobil adeta ortadan ikiye bölündü Ailesini ziyarete gelen asker, kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada virajı alamayan otomobil yoldan çıkarak ağaca vurdu. Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada sürücü Ahmet Esen, olay yerinde hayatını kaybetti. Ahmet Esen'in Suriye'de görevli asker olduğu izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi.
Kaza, Serik ilçesi Belek Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Esen'in kullandığı 07 AKL 490 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. Çarpmanın şiddeti ile otomobilin ikiye bölündüğü görüldü. Araç içerisinde sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan sürücünün 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği tespit edildi. Öte yandan, Ahmet Esen'in Suriye'de görevli sözleşmeli er olduğu, izinli olarak Serik'te bulunan ailesinin yanına ziyarete geldiği öğrenildi.
Ceset polis ekiplerinin ve savcının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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