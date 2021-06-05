Çalıntı plakalı otomobille polisten kaçmaya çalıştılar



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'da çalıntı plakalı otomobille polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan 3 şüpheliden, biri kadı 2'si kovalamacayla yakalandı.

Polis ekipleri, Antalya'dan Manavgat yönüne giden otomobilde takılı olan 07 LCN 32 plakanın çalıntı kaydı olduğunu tespit etti. Mobese kameralarından içinde 3 kişinin bulunduğu araç takibe alındı. Serik ilçesine bağlı Dikmen kavşağındaki kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçarken, polisler de peşine düştü. Cumalı Mahallesi'ne geldiklerinde şüpheliler, aracı bırakıp, pompalı tüfekle havaya bir el ateş ederek kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden H.A. olay yerinde, E.A. da takip sonucu D-400 karayolunda yakalandı. D.Ş. ise bulunamadı. Araçta yapılan aramada, pompalı tüfek ve bir başka araca ait 07 LHR 85 yazılı plaka ele geçirildi.

Şüphelilerin çeşitli suçlardan sabıkası olduğu ve cezaevinden şartlı tahliyeyle serbest kaldığı belirlendi. Ayrıca, H.A. adlı kadın hakkında arama kararı bulunduğu bildirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Polis, D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-06-05 10:45:15



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