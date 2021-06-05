AÜ'den bilimsel çalışmalar için yani strateji planı Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bilimsel çalışmalarla ilgili hazırlanan yeni strateji planını anlattı. Rektör Özkan, bilimsel çalışmalarla ilgili yeni bir strateji planı hazırladıklarını, ürüne dönüşen ve toplumun hizmetine sunulabilen projelere öncelik verileceğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından araştırma üniversitesi olma hedefleri doğrultusunda Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenecek projeler ile ilgili olarak mevcut stratejileri geliştirmek üzere başlatılmış olan çalışmalar tamamlandı. YÖK İzleme ve Değerlendirme Kriterleri, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirmeleri ve Üniversitelerin Ulusal/Uluslararası Bazlı Sıralanma Ölçütleri dikkate alınarak yapılan çalışmaların çıktısı Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığında Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda öğretim üyeleriyle paylaşıldı. Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Cengiz Toker, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin, fakülte dekanları, enstitü müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bilimsel çalışmalarımızla ilgili yeni bir strateji planı hazırladık. Covid19 bilimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Aşı bulmak için öncelikli nitelikli insan gücü ve donanımlı bir laboratuvar gerekiyor. Bunlar için de ciddi bir bütçe gerekiyor. Bu sebeple elimizdeki az bütçeyi en iyi şekilde kullanmak ürünün kalitesini artıracaktır.” dedi.

Üniversitenin üç temel sorumluluğu olduğunu söyleyen Rektör Özkan, “Bu sorumlulukların ilki eğitim, öğrencilerimizi en iyi, en güncel, ileriyi görebilecek şekilde yetiştirmek gerekiyor. İkincisi bilim üretmemiz gerekiyor. Ama bunların sadece makale sayfalarında kalmaması gerekiyor. Bu çalışmaların ürün ortaya çıkartacak basamaklar oluşturması gerekiyor. Üçüncüsü de topluma hizmet, bu anlamda laboratuvarlar bunun en önemli basamağı. Hem sosyal bilimlerde hem de fen bilimlerinde göreve ilk geldiğimiz andan itibaren de çeşitli laboratuvarları tek bir bünyede toplayarak büyük bir iş çıkartabilecek sağlam bir laboratuvar kompleksi için adım attık.” diye konuştu.



Ürüne dönüşen bilimsel yayınlar önemli

Ürüne dönüşen bilimsel yayınların öneminden bahseden Rektör Özkan, TÜBİTAK başkanı ile yaptıkları görüşmede bu konuda mutabık kaldıklarını, dünyanın para kaynağının sınırlı olduğunu bu sebeple öncelikli olarak ürüne dönüşen toplumun hizmetine sunulabilen projelere önem verildiğini söyledi. Rektör Özkan, gerçekleştirilen toplantı ile Akdeniz Üniversitesini daha yukarıya taşıyacak bir yol haritası çıkartacaklarını sözlerine ekledi.

Rektör Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Küçükçetin toplantıda YÖK İzleme ve Değerlendirme Kriterleri, Yükseköğretim Kalite Kurulu Değerlendirmeleri ve Üniversitelerin Ulusal/Uluslararası Bazlı Sıralanma Ölçütleri dikkate alınarak Akdeniz Üniversitesinin mevcut durumu hakkında hazırlanan sunumu aktardı.

Toplantının moderatörlüğünü yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Turhan, bilimsel araştırmalarla ilgili komisyon olarak hazırlanan stratejik planın farklarına ve avantajlarına değinerek, kabul edilen bu strateji sonrasında sürekli üreten akademisyenlere, topluma katkı sağlayacak projelere, ürüne dönecek çalışmalara çok daha büyük bütçeler sağlanabileceğini söyledi. Toplantı soru ve cevap bölümüyle son buldu.

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