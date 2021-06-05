Güneşlenirken cankurtaran kulübesi üzerine devrildi

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, plajda güneşlenen Seyfi Sivri'nin (67) üzerine, rüzgar nedeniyle cankurtaran kulübesi devrildi. Yaralanan Sivri, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde falezler üzerine kurulan Erenkuş Plajı'nda meydana geldi. Güneşlenen Seyfi Sivri'nin üzerine, rüzgarda devrilen ahşap cankurtaran kulübesi düştü. Yaralanan Sivri, cankurtaranlar tarafından kulübenin altından çıkarıldı. Deniz polisince bota alınan Sivri, Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada bekleyen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sivri'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-06-05 13:38:59



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