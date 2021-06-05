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Delirten hastalığın verdiği acı gözyaşları, mutluluk gözyaşlarına dönüştü ‘Delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji” yüzünden 32 dişini kaybeden Sunay Öztürk, 25 yıllık dostunun iş imkanı sunmasıyla mutluluk gözyaşı döktü Daha önce ağrıları yüzünden ötenazi dahi isteyen talihsiz kadın, tedaviyle ağrılarını azalttı, işe başlayarak da hayatında yeni bir sayfa açtı Öztürk’ün arkadaşı Aygül Pamuk: “Her zaman onun yanındayım ve sonuna kadar destekçisiyim”

İHA

Delirten hastalığın verdiği acı gözyaşları, mutluluk gözyaşlarına dönüştü ‘Delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji” yüzünden 32 dişini kaybeden Sunay Öztürk, 25 yıllık dostunun iş imkanı sunmasıyla mutluluk gözyaşı döktü Daha önce ağrıları yüzünden ötenazi dahi isteyen talihsiz kadın, tedaviyle ağrılarını azalttı, işe başlayarak da hayatında yeni bir sayfa açtı Öztürk’ün arkadaşı Aygül Pamuk: “Her zaman onun yanındayım ve sonuna kadar destekçisiyim”

Antalya’da beyaz diş hayaliyle operasyona girip çenesindeki ağrıları yüzünden 32 dişini çektirmek zorunda kalan ve ‘delirten hastalık’ olarak bilinen 'trigeminal nevralji' teşhisiyle sinirleri kesilen Sunay Öztürk, 2 yıldır gördüğü tedavilerinin ardından ağrısı bir tık daha azaldı. Şuana kadar 16 operasyon geçiren ve hastalığı yüzünden işsiz kalan talihsiz kadın, 25 yıllık dostunun kendisine iş imkanı sunmasıyla bu sefer mutluluk gözyaşı döktü. Daha önce ötenaziyle hayatına son verme isteğiyle gündemde de olan Öztürk, “Ötenazi benim için bir sondu, demek ki değilmiş. Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamıyormuş. Artık yeni bir sayfa açtım” dedi.
Antalya'da yaşayan Sunay Öztürk (42), yaklaşık 2, 5 yıl önce dişlerini beyazlatmak istedi. 20 dişi kaplama için kesildi. Ancak bu sırada dayanılmaz ağrılar çekti. İlaçlara rağmen ağrıları dinmedi. Acıdan kurtulmak için 1.5 ayda 32 dişini birden çektirdi. Buna rağmen ağrıları kesilmedi. Öztürk, beyin ve sinir cerrahına gitti. 'Delirten hastalık' diye tabir edilen 'trigeminal nevralji' hastalığına yakalandığını öğrendi. Ameliyatla ağrı bulunan bölgelerdeki sinirleri kesildi. Ancak iyileşemeyen Öztürk'ün imdadına Sağlık Bakanlığı yetişti. Yaklaşık 2 yıl önce Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne yatırılan Öztürk, tedaviye olumlu yanıt verdi. Ağrıları dinmeye başlayan Öztürk, 2 yıl aradan sonra gerçek dişleriyle olmasa da protez dişlerle tekrar aynanın karşısına geçti. Protez dişleri, sinirlerin kesildiği bölgedeki ağrılar yüzünden kullanamadığını belirten Sunay Öztürk, buna karşın ağrılarında hafifleme olduğu ve tekrar ağzının eski görüntüsüne kavuştuğunu söyleyip ilk kez güldü.

25 yıllık dostundan gelen teklif mutluluk gözyaşını beraberinde getirdi
Ağrılarını kontrol altında tutmak için kırmızı reçeteli ağrı kesiciler kullanan Öztürk, bu süre zarfında ise işsiz kaldı. Hastalığı öncesi turizm işiyle uğraşan talihsiz kadın, operasyonlara girmek ve hastane koridorlarında gezinmekten bir işte çalışamadı. Son olarak Denizli’de baba ocağına kızıyla birlikte yerleşen Öztürk’e, Antalya’da yaşayan 25 yıllık arkadaşı Aygül Pamuk iş imkanı sundu. Kundu’da turizmle uğraşan Pamuk, gümüş satışı yapan işyerlerinden birisini işletmesi için Öztürk’e teklif sundu. Teklifi duyunca Denizli’den kızı Nazlışah ile birlikte gelen Öztürk, mutluluk gözyaşlarıyla yıllar sonra iş başı yaptı.

"Ötenazi benim için sondu, demek ki değilmiş"
Bu zamana kadar 16 operasyon geçirdiğini belirten Sunay Öztürk, geçmişteki kötü anılarına bir sünger çektiğini ifade etti. Öztürk, “Ötenazi isteğiyle son bulduğunu sanıyordum ama demek ki öldürmeyen Allah öldürmüyor. Yeni bir hayata giriyorum. Arkadaşımın sayesinde. Aşağı yukarı 25 senelik bir dostluğumuz var. Bir gün beni aradı, durumumum çok kötü olduğundan bahsettim. Yardımcı olacağını söyledi. Dükkanlarından bir tanesinde çalışabileceğimi söyledi. Ben inanamadım. Diyecek kelime bulamıyorum. Ben kızım için ayakta durmaya çalışıyorum. Kızım için yine ayaktayım, ölmedim. Ötenazi benim için bir sondu, demek ki değilmiş. Allah’ın verdiği canı Allah’tan başka kimse alamıyormuş” dedi.

"Yeni bir sayfa açtım"
Ağrılarıyla ilgili son durumu paylaşan Öztürk, “Ankara Gülhane’deki doktorum Ömer Karadaş sayesinde ağrılarım bir tık daha düştü. Halen ilaçlarım yazılıyor ve düzenli bir şekilde kullanıyorum. Arada bir şiddetli beynime doğru ağrı vurduğu oluyor. Ben ağrıyla yaşıyorum, artık ağrım var demiyorum. Bu bir hastalık, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir şey. Allah düşmanımın başına dahi vermesin. Ben çok dişçi gördüm, çok çene cerrahı, beyin ve sinir cerrahı gördüm. Ben isterim ki herkesin temkinli yaklaşmasını. Benim yaşadığımı kimse yaşamasın. Ben bu süreci atlatıyorum ama Allah biliyor. Şuan çok iyiyim, arkadaşımın sayesinde daha iyi olmaya çalışıyorum. Yine Antalya’ya geldim. Demek ki benim ekmek kapım Antalya’da. Yeni bir sayfa açtım. Kızımla düştük yine yola, inşallah sonu hayırlı olur” ifadelerini kullandı.

"Her zaman onun yanındayım"
Öztürk’ün arkadaşı Aygül Pamuk ise arkadaşının yaşadıklarını yeni öğrendiğini ve bunun üzerine böyle bir teklif yaptığını anlattı. Pamuk, “İş istediğini söyledi, ben de seve seve dedim. Sezon açıldı ve şuanda dükkanın bir tanesinin başında. Evimi açtım, birlikte kalıyoruz. Ben ona hep diyorum, ‘geçmişi unut’ diye. Daha güzel bir hayat olacak. İnşallah beraber bunları aşacağız. Her zaman onun yanındayım ve sonuna kadar destekçisiyim” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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