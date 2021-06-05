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Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü

İHA

Kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü başındaki kask sayesinde ölümden döndü

Antalya'da kavşakta dönmek için bekleyen kamyonete çarpan motosikleti kullanan kurye genç yaralandı. Kafasında kas olduğu için kazayı yaralı olarak atlatan ve çarpmanın etkisiyle asfalta düşen gencin yardımına vatandaşlar koşarken, yerinden kalkamayan genç, 112 sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kaza Manavgat ilçesi İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğu Garajı istikametine gitmekte olan Murat Neyaman’ın kullandığı 07 JG 931 plakalı motosiklet, kavşakta dönmek için bekleyen Şükrü Çekiç’in kullandığı 07 ADN 154 plakalı kamyonetin arka lastiğine çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar yaralanan motosiklet sürücüsü Murat Neyaman’ın yardımına koşarken Nayaman, 112 acil sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsünün sürücü belgesi olmadığı için motosikleti kullanan Murat Neyaman ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 2 bin 698'er TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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