Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahiller doldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde sonrası kısıtlamasız ilk cumartesi gününde hava sıcaklığı 29 dereceye ulaştı. Sıcak havadan bunalan yerli ve yabancı turistler, soluğu plajda aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı kademeli normalleşme planı sonrası kısıtlamasız ilk cumartesi gününde hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 23, nem oranının ise yüzde 53 ölçüldüğü ilçede tatilciler, deniz keyfi yaptı. Bazı turistler kumlarda güneşlenirken bazıları müzik dinleyip kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler, deniz yataklarıyla açılarak güneşlenen turistler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede sıcak havanın etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.



“Alanya’yı çok seviyoruz”

Alanya’ya eşiyle beraber Almanya’dan tatile gelen Nurullah Kuru, Alanya’ya çok sevdiklerini belirterek, “Birkaç yıl önce de buraya tatile gelmiştik. Alanya hoşumuza gidiyor. Alanya’ya geçen hafta gelmiştik. O zaman kısıtlama vardı. Bu hafta daha güzel oldu. Cumartesi yasağı da kalktı. Her yer açıldı. Herkes dışarı çıkıyor. Tatilin tadını çıkarıyor, güzel oluyor. Alanya’da huzurlu bir şekilde tatilimizi geçiyoruz. Her şey çok güzel” dedi.

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