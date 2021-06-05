Antalya'da mesire alanları ve sahillerde yoğunluk (2)



ALANYA'DA PLAJLAR DOLDU

Alanya'da yerli ve yabancı birçok turist plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 23 derece ve nem oranının yüzde 55 olarak ölçüldüğü ilçede güzel havanın keyfini çıkarmak isteyen turistler Kleopatra, Damlataş ve Galip Dere plajlarına geldi. Kimisi çocukları ve evcil hayvanlarıyla denizin keyfini sürerken, kimisi de arkadaşlarıyla geldiği plajda güneşlendi. Bazı turistler ise tur tekneleriyle denize açıldı. Yabancı turistin yanı sıra yaz aylarının gelmesiyle yerlilerin çoğu da Alanya'ya gelmeye başladı.

'ALANYA'YI ÇOK SEVDİM'

İstanbul'dan tatile gelen Neslin Bölükbaş, Alanya'nın denizi, havası ve ortamının çok güzel olduğunu dile getirerek, "Alanya'ya ben ilk olarak 8 yıl önce geldim. Çok sevdim. Gerçekten çok renkli, doğası güzel, denizi güzel, her türlü imkan var. Şehri aratmadan güzel tatil yapabildiğiniz bir yer" dedi.

Kısıtlamaların kalktığı ilk cumartesi günü herkesin plajlara geldiğini aktaran Bölükbaş, "Plajlara akın eden herkesten biri de benim. Net düşüncem bu keşke pazar günü de açık olsa" diye konuştu.

Bölükbaş, "Alanya'nın tatil beldesi olması, İstanbul kadar kalabalık olmaması, biraz daha rahat hareket ettiriyor. Şu anda burada maskesiz duruyorsam Alanya'nın güzelliği. İstanbul'da kendimi korumak için dahi maskemi çıkarmaya cesaret edemem" ifadelerini kullandı.

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-06-05 16:04:06



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