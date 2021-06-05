Görev yaptığı Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, kazada yaşamını yitirdi (2)

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TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin ağaca çarptığı kazada yaşamını yitiren Sözleşmeli Piyade Er Ahmet Esen için ilçeye bağlı Cumalı Mahallesi mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Abdullah Aytekin, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk, askeri personel, Merkez Mahallesi muhtarı Zafer Korkmaz, Ahmet Esen´in babası Süleyman, annesi Iraz ve erkek kardeşi Harun ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazı sırasında Esen´in yakınları "Güle güle Ahmet´im" diyerek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Ahmet Esen´in cenazesi toprağa verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-06-05 19:19:08



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