Antalya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı

Antalya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu başladı. Kendi okullarında sınava giren öğrencilerin heyecanlı olduğu gözlenirken bazı öğrenciler sınav kapılarının 09.00’da kapandığını zannedip koşarak okula giriş yaptı.

Antalya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu başladı. 75 dakika sürecek bu ilk oturumda öğrenciler, Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru için ter dökecek. Sınavın ikinci oturumu ise 11.30 itibariyle başlayacak ve Matematik ile Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrencilerin bu soruları yanıtlamak için de 80 dakika süreleri olacak.

Öğrenciler sınava kendi okullarında giriyor. Öte yandan Covid19 tedbirleri kapsamında veliler okul bahçesinden içeri alınmadı. Sınav için okula girişlerde öğrenciler sosyal mesafeye uygun şekilde sıraya alındı. Kepez İlçesi Kültür Mahallesi Sefa Akın Ortaokulu ve Muratpaşa İlçesi Fatih Ortaokulu’nda sınava giren öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlendi. Bazı öğrenciler ise sınav kapılarının saat 09.00’da kapanacağını zannedip koşarak okula geldi.

Sınava giren kızını dışarıda bekleyen Dilek Dalşan, “Heyecanla bekliyoruz. Yorucu bir süreci geride bıraktı. Pandemiden dolayı zor bir dönemi geride bıraktık. Ellerinden geleni yapacaklar. Geçen yıl da kendi okullarında girmişlerdi. Kendi okullarında girmeleri iyi oldu” sözlerine yer verdi.

Mustafa Eryılmaz, “Allah tüm öğrencilere zihin açıklığı versin. Çocuklardan daha fazla heyecan var. Pandemiden dolayı eğitimleri biraz eksik kaldı” dedi.

Velilerden Nedim Demir ise, “Heyecan tavan yapıyor ama 2 senedir doğru düzgün ders çalışamadılar haftada 2 gün olunca. Aklında kalanlar da gitti. Sınava yarım saat öncesi geldik. Kendim özel güvenlik olduğum ve daha önce sınavlara girdiğim için tedarikli geldik” dedi.

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