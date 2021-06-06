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Antalya’da, motosiklete tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde seyir halindeki motosikletin arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Motosikletin arkasındaki demir halkaya tutunarak yolculuk yapan gençler, tehlikeye aldırmadı. Öte yandan o anların farkında olan motosiklet sürücüsünün ise gençlerin tutunmasına aldırış etmeden yoluna devam etmesi ‘pes’ dedirtti. Gençler diğer sürücüler tarafından kendilerinin görüntülediğini fark edince tehlikeli davranışlarına son verdi.

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