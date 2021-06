(Özel) Dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranı vatandaşların su üzerindeki her adımını izliyor Yalandan boğulma vakaları ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi Konyaaltı Sahilinde cankurtaranlar görevlerine hazır Yeni sezon öncesi yapılan tatbikat nefesleri kesti

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde görev yapan cankurtaranlar, yeni normalleşme adımlarının ardından görevlerine başladı. 45 cankurtaran arasında tek kadın cankurtaran olan Azra Yılmaz ise 2 metre yükseklikteki kulede vatandaşların su üzerindeki her adımını dürbünle saniye saniye izliyor. Bir boğulma vaka olması durumunda ise Yılmaz, saniyeler içerisinde karaya çıkarılan vatandaşa ilk yardım müdahalesinde bulunuyor. Genç cankurtaranı bezdiren tek şey ise vatandaşların yalandan boğulma davranışları içerisinde olması.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde görev yapan 45 cankurtaran 1 Haziran’da açıklanan yeni normalleşme adımları kapsamında görevlerine başladı. Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE tarafından 34 kulede görevlendirilen 1'i kadın 45 cankurtaran, boğulma risklerine karşı sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar titizlikle görev yapıyor. Cankurtaranların arasında tek kadın olarak görev yapan Azra Yılmaz (26) daha bir öne çıkıyor.



Yalandan boğulmalar bıktırdı

2 metre yüksekliğindeki kulede hazır bir şekilde bekleyen Yılmaz, vatandaşların su üzerindeki her adımını saniye saniye dürbün ile izliyor. Zaman zaman kuleden inerek sahil bandında vatandaşların arasında yürüyen Yılmaz, vatandaşları da sık sık uyarıda bulunuyor. Yılmaz, en büyük sorununun ise kendisini kandırmak için vatandaşların yalandan boğulma davranışları sergilemesi olduğunu belirtti.



“Boğulma vakasında ilk biz gidiyoruz”

Konyaaltı Sahilinde 2 yıldır cankurtaranlık yaptığını belirten Azra Yılmaz, “Sabah saat 09.00’da başlıyor akşam 19.00’da bitiyor. Önemli bir işimiz var. Dışarıdan bakınca vatandaşlarımız boş oturduğumuzu düşünüyor. Aslında öyle değil. Burada insan canı var. Boğulma vakasında ilk biz gidiyoruz. Dezavantajı ise bir bayan olarak yalandan boğulma vakaları oluyor. Tek bayan cankurtaranım. Ben görevimi çok seviyorum. Severek yapıyorum. Boğulma vakalarında yan kulelere haber veriyorum. Arkadaşlarımızın da yardımını alarak müdahale ediyoruz” sözlerine yer verdi.



“24 saat muhakkak hastane gözetiminde olunmalıdır”

7 yıldır cankurtaran olan Caner Taçyıldız ise, “Hepimizin belirli sorumluluk sahaları var. Her bir arkadaşımız ilk yardım uzmanıdır. Öncelikle olarak cankurtaranın sağlığı önemlidir. İlk önce biz kendimizi ön plana atıyoruz ki vatandaşlarımızı kurtaralım. Genelde insanlarımız panik halinde olduğu için boğulma vakaları oluyor. ‘Panik insanın sırtında gezen bir akbaba gibidir.’ Panik halinde kollarımızı yukarı kaldırdığımız zaman suyun kaldırma kuvveti yeterli olmuyor, batmaya başlıyoruz. Gerekli ekipmanlarımız var. Hızlıca vakalarımıza müdahale ediyoruz. Boğulma vakası yaşayan insanlarımız ‘Bana bir şey olmadı’ diyerek eve gidiyorlar. 24 saat muhakkak hastane gözetiminde olunmalıdır. Birçok arkadaşımız 2 dil konuşuyor. Biz her anlamda hazırız. Tüm misafirlerimizi sahilimize bekliyoruz” sözlerine yer verdi.



Tatbikat nefesleri kesti

Öte yandan cankurtaran ekiplerinin sezon öncesinde vatandaşların arasında yaptıkları kurtarma tatbikatı ise nefesleri kesti. Kurtarma anlarının canlandırıldığı tatbikatta bir vatandaşın 30 metre açıkta yardım istediğini gören Azra Yılmaz, durumu hemen yanında bulunan arkadaşına bildirdi. Kuleden hızlı bir şekilde ayrılarak denize atlatan cankurtaran saniyeler içerisinde vatandaşa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan vatandaşa ilk müdahalesi hızlı bir şekilde yapıldıktan sonra 112 ekiplerine bilgi verildi.

