(Özel) Dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranı vatandaşların su üzerindeki her adımını izliyor Yalandan boğulma vakaları ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi Konyaaltı Sahilinde cankurtaranlar görevlerine hazır Yeni sezon öncesi yapılan tatbikat nefesleri kesti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranı vatandaşların su üzerindeki her adımını izliyor Yalandan boğulma vakaları ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi Konyaaltı Sahilinde cankurtaranlar görevlerine hazır Yeni sezon öncesi yapılan tatbikat nefesleri kesti

İHA

(Özel) Dünyaca ünlü sahilin tek kadın cankurtaranı vatandaşların su üzerindeki her adımını izliyor Yalandan boğulma vakaları ünlü sahilin tek kadın cankurtaranını bezdirdi Konyaaltı Sahilinde cankurtaranlar görevlerine hazır Yeni sezon öncesi yapılan tatbikat nefesleri kesti

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde görev yapan cankurtaranlar, yeni normalleşme adımlarının ardından görevlerine başladı. 45 cankurtaran arasında tek kadın cankurtaran olan Azra Yılmaz ise 2 metre yükseklikteki kulede vatandaşların su üzerindeki her adımını dürbünle saniye saniye izliyor. Bir boğulma vaka olması durumunda ise Yılmaz, saniyeler içerisinde karaya çıkarılan vatandaşa ilk yardım müdahalesinde bulunuyor. Genç cankurtaranı bezdiren tek şey ise vatandaşların yalandan boğulma davranışları içerisinde olması.
Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde görev yapan 45 cankurtaran 1 Haziran’da açıklanan yeni normalleşme adımları kapsamında görevlerine başladı. Antalya Yaşam Parkı İşletmesi ALSE tarafından 34 kulede görevlendirilen 1'i kadın 45 cankurtaran, boğulma risklerine karşı sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar titizlikle görev yapıyor. Cankurtaranların arasında tek kadın olarak görev yapan Azra Yılmaz (26) daha bir öne çıkıyor.

Yalandan boğulmalar bıktırdı
2 metre yüksekliğindeki kulede hazır bir şekilde bekleyen Yılmaz, vatandaşların su üzerindeki her adımını saniye saniye dürbün ile izliyor. Zaman zaman kuleden inerek sahil bandında vatandaşların arasında yürüyen Yılmaz, vatandaşları da sık sık uyarıda bulunuyor. Yılmaz, en büyük sorununun ise kendisini kandırmak için vatandaşların yalandan boğulma davranışları sergilemesi olduğunu belirtti.

“Boğulma vakasında ilk biz gidiyoruz”
Konyaaltı Sahilinde 2 yıldır cankurtaranlık yaptığını belirten Azra Yılmaz, “Sabah saat 09.00’da başlıyor akşam 19.00’da bitiyor. Önemli bir işimiz var. Dışarıdan bakınca vatandaşlarımız boş oturduğumuzu düşünüyor. Aslında öyle değil. Burada insan canı var. Boğulma vakasında ilk biz gidiyoruz. Dezavantajı ise bir bayan olarak yalandan boğulma vakaları oluyor. Tek bayan cankurtaranım. Ben görevimi çok seviyorum. Severek yapıyorum. Boğulma vakalarında yan kulelere haber veriyorum. Arkadaşlarımızın da yardımını alarak müdahale ediyoruz” sözlerine yer verdi.

“24 saat muhakkak hastane gözetiminde olunmalıdır”
7 yıldır cankurtaran olan Caner Taçyıldız ise, “Hepimizin belirli sorumluluk sahaları var. Her bir arkadaşımız ilk yardım uzmanıdır. Öncelikle olarak cankurtaranın sağlığı önemlidir. İlk önce biz kendimizi ön plana atıyoruz ki vatandaşlarımızı kurtaralım. Genelde insanlarımız panik halinde olduğu için boğulma vakaları oluyor. ‘Panik insanın sırtında gezen bir akbaba gibidir.’ Panik halinde kollarımızı yukarı kaldırdığımız zaman suyun kaldırma kuvveti yeterli olmuyor, batmaya başlıyoruz. Gerekli ekipmanlarımız var. Hızlıca vakalarımıza müdahale ediyoruz. Boğulma vakası yaşayan insanlarımız ‘Bana bir şey olmadı’ diyerek eve gidiyorlar. 24 saat muhakkak hastane gözetiminde olunmalıdır. Birçok arkadaşımız 2 dil konuşuyor. Biz her anlamda hazırız. Tüm misafirlerimizi sahilimize bekliyoruz” sözlerine yer verdi.

Tatbikat nefesleri kesti
Öte yandan cankurtaran ekiplerinin sezon öncesinde vatandaşların arasında yaptıkları kurtarma tatbikatı ise nefesleri kesti. Kurtarma anlarının canlandırıldığı tatbikatta bir vatandaşın 30 metre açıkta yardım istediğini gören Azra Yılmaz, durumu hemen yanında bulunan arkadaşına bildirdi. Kuleden hızlı bir şekilde ayrılarak denize atlatan cankurtaran saniyeler içerisinde vatandaşa ulaşarak kıyıya çıkardı. Kıyıya çıkarılan vatandaşa ilk müdahalesi hızlı bir şekilde yapıldıktan sonra 112 ekiplerine bilgi verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
YEREL HABERLER Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
Antalya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı heyecanı
YEREL HABERLER Antalya’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ...
Muratpaşa’da 22 cadde ve sokak sıfır asfalta kaplanacak
YEREL HABERLER Muratpaşa’da 22 cadde ve sokak sıfır asfalta ...
Antalya'da sahiplendirilen 40 attan 2'si öldü, 2'si çalındı, 3'ü kayıp
YEREL HABERLER Antalya'da sahiplendirilen 40 attan 2'si öldü, 2'si ...
Carettalar, Antalya Körfezi'ni denizanası istilasından koruyor
YEREL HABERLER Carettalar, Antalya Körfezi'ni denizanası ...
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 126 oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 6 bin 126 ...
Antalya'da seralara zarar veren hortum kamerada
YEREL HABERLER Antalya'da seralara zarar veren hortum kamerada
Görev yaptığı Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, kazada yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Görev yaptığı Suriye'den izne gelen sözleşmeli er, ...
Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden çıkmayan kalmadı Cam ve plastik şişeler, plastik torbalar, balıkçı malzemeleri, demir sürgü kapı parçası ve oto lastiği gibi çeşitli atık maddeler çıkarıldı.
YEREL HABERLER Side Limanı'nda yapılan sualtı temizliğinde denizden ...
Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'da ikinci transfer stopere
Alanyaspor’dan stopere Sırp takviye Alanyaspor, Sırp stoper Nemanja Milunovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Alanyaspor’dan stopere Sırp takviye Alanyaspor, Sırp ...
Tahtalı Run to Sky yarışları başladı
YEREL HABERLER Tahtalı Run to Sky yarışları başladı
Seraların naylonlarını uçuran hortum anı kamerada 10 dönüm alanda etkili olan hortumda seralar zarar gördü
YEREL HABERLER Seraların naylonlarını uçuran hortum anı kamerada 10 ...
Antalya'da mesire alanları ve sahillerde yoğunluk (2)
YEREL HABERLER Antalya'da mesire alanları ve sahillerde yoğunluk (2)
Turizm bölgesi Kundu'da toplanan esnaf, yeni saat ayarlaması istedi Turizm esnafının, 22.00 olan saat uygulamasının 00.00’a çekilmesi talebi
YEREL HABERLER Turizm bölgesi Kundu'da toplanan esnaf, yeni saat ...
Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Boş sulama kanalına düşen köpek itfaiye tarafından ...
13 gündür kayıp kampçının kardeşi: Ağabeyimden başka kimsem yok
YEREL HABERLER 13 gündür kayıp kampçının kardeşi: Ağabeyimden başka ...
MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu’na üyelerinin taleplerini iletti
YEREL HABERLER MATSO Yönetimi, Başkan Hisarcıklıoğlu’na üyelerinin ...
Antalya'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi
YEREL HABERLER Antalya'da sosyal mesafesiz asker eğlencesi
Antalya'da mesire alanları ve sahillerde yoğunluk
YEREL HABERLER Antalya'da mesire alanları ve sahillerde yoğunluk
Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğrayıp ölümden döndüğü o anlar güvenlik kamerasında Kulağı, kafası ve koluna 50’ye yakın dikiş atılan küçük çocuğun tedavisi devam ediyor Küçük çocuğu ölümden döndüren köpek saldırısında ambulans detayı Saldırı sonrası 112'ye haber verilmesinin ardından ambulans 2 dakika 20 saniyede olay yerine ulaşması da görüntülere yansıdı
YEREL HABERLER Minik Yağız'ın köpeğin saldırısına uğrayıp ölümden ...
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahiller doldu
YEREL HABERLER Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde sahiller doldu
Antalya’da 'Pandemi bitmiş' dedirten asker eğlencesi Birbirlerini omuzlarına alıp oyun havası oynadılar, trafik kurallarını hiçe saydılar Trafikte yasak olmasına rağmen konvoya yapıp camdan sarktılar
YEREL HABERLER Antalya’da 'Pandemi bitmiş' dedirten asker ...
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines’ta ilk birinciler belli oldu
YEREL HABERLER Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines’ta ...