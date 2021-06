“Dededen Toruna” resim sergisi Dokumapark’ta açıldı

Kepez Belediyesi’nin Dokumapark’ta sanatseverlerin hizmetine kazandırdığı ve bugüne kadar birçok sanat eserinin sergilendiği Modern Sanatlar Galerisi’nde, Antalyalı Ressam Tuncer Ertuğrul, eşi Meliha ve torunu Can’ın “Dededen Toruna” resim sergisi açıldı.



Antalyalı Ressam Tuncer Ertuğrul, eşi Meliha ve torunu Can’ın “Dededen Toruna” resim sergisi Dokuma Modern Sanatlar Galerisi’nde açıldı. Açılışa Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve sanatseverler katıldı. Açılışın ilk konuşmasını yapan Antalyalı Ressam Tuncer Ertuğrul, “Böyle bir günü uzun zamandır bekliyorduk. Pandemiden dolayı epey iptal ettik. Sanatseverlerimizle böyle bir ortamın çocuklarımız ve torunlarımızla birlikte olsun istedik. Gelecek çocuklarımızın. İşte! onun için Can’ı alıp geldik. Can bizi kırmadı. Resimlerini biriktirdi” dedi.



“Sanat hayatımızı güzelleştirir”

Açılışta konuşan Yazar Mustafa Aydemir’de, “Sanatın sonu yoktur. Hepimiz biliyoruz ki; bilim teknolojiyle hayatı kolaylaştırır. Ama sanat, hayatımızı güzelleştirir. Hayatın her alanında, cebimizdeki cep telefondan, bindiğimiz arabaya, giydiğimiz kıyafete kadar sanat vardır. İnsan tasarımı vardır. Hayatı güzelleştiren sanattır” diye konuştu.



“Kültür benliğine sahip çıkan güzel eserler”

Açılan müzelere değinen yazar Aydemir, “Bir insan ömründe bir müze yapabilir, bir sanat eseri yapabilir. Hakan başkanımız, yolların, parklarını kültür merkezlerinin dışında bu kente güzel eserler kazandırdı. Değil bu galeriler, o kadar güzel müzeler açtı ki, bu müzeleri mutlaka görmenizi isterim. Bu müzeler kentin hem sanat, hem de kültür benliğine sahip çıkan güzel eserler” şeklinde konuştu.



“Yeteneklerini şehrin insanlarıyla paylaşıyorlar”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de, “Hayat insanlara belli fırsatlar verir. Fırsatları ele aldığınız zaman o fırsatları ne için kullandığınız çok önemlidir. Fırsatları iyiliğe ve güzelliğe kullanıyorsanız işte o zaman o güzellikler uzun zaman yaşayacak demektir. Sizin sevginizde o eserlerin üzerinde yıllarca anılacak. Hayat hepimize bir şeyler bahşediyor. Kimimize de çok değişik yetenekler bahşediyor. Onlarda bu yetenekleri, bu fırsatları, bu güzel şehrin insanlarına fırsata döndürüyorlar. Sanatçılar sanatıyla konuşuyor, devlet adımları elindeki imkanlarla konuşuyor ve kazanan da millet oluyor” dedi.



“Modern bir toplum sanatla inşa edilir”

Bugün güzel bir serginin açılışının yanı sıra birbirini seven insanların sanatı ekseninde bir araya gelmeleri çok önemli diyerek sözlerini sürdüren Tütüncü, “Bu ülkenin insanları sanatın ikliminde bir araya gelirlerse, bu ülkenin insanları kitapların ekseninde bir araya gelirse, bu ülkenin insanları bilginin ekseninde bir araya gelirlerse, işte o zaman modern bir toplum inşa etmiş olacaklar. O modern toplumda hepimize huzur olarak geri dönecek. Hayata farklı pencerelerden bakan insanların sanatın etrafında buluşmalarını çok büyük bir kıymetle karşıladığımızı ifade etmek isterim. Elimizden gelen her türlü gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstereceğimizden hiçbir sanatseverimizin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

