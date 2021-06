Antalya’nın gizli güzelliği 'Uçansu Şelalesi ' Torosların zirvesinden doğup yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat’ta Akdeniz’le buluşuyor.

Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Toroslar’ın zirvesinden doğan Uçansu Şelalesi, ormanın içinde adeta saklı bir güzellik oluşturuyor. Birkaç koldan dökülerek Alara Çayı’na ulaşan ve "Ormanın içindeki saklı cennet" olarak bilinen şelale, özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen günü birlik ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Kayabükü ve Eskibağ köylerinin sınırlarında Toros Dağları’nın ortasında yer alan Uçansu Şelalesi, gizemli güzelliğiyle ilgi çekiyor. Yaklaşık 50 metre yükseklikten birkaç koldan dökülerek Alara Çayı’na hayat veriyor. Şelale, rafting de yapılan Alara Çayı’nın kaynaklarından biri olmasıyla biliniyor.

Uçansu Şelalesi’nin suyu, ulu çınarlar ve el değmemiş ormanın içinden yaklaşık 100 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat’ta Akdeniz’le buluşuyor. 1992 yılında birinci derece doğal SİT alanı ilan edilen Uçansu, Akdağ ve Geyik dağlarının karlarının erimeye başlamasıyla birlikte marthaziran ayları arasında en görkemli görünümüne kavuşuyor.

Gündoğmuş ilçesine 25 kilometre, Alanya’ya 100 kilometre ve Antalya’ya 175 kilometre uzaklıktaki Uçansu, yılın 12 ayı alternatif turizm imkanı sunuyor. Bu eşsiz güzelliği görmek için gelenler, bol bol fotoğraf ve görüntü çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Bazı ziyaretçiler ise serin suların ve yemyeşil doğanın içerisinde kamp kuruyorlar.



"Toroslar’da saklı bir hazine"

Antalya’nın İbradı İlçesi Ormana mahallesinde alternatifturizm işletmecisi Tolga Özgüven, şelalenin turistlerin vazgeçilmezi Alara Çayı’nın çıkış noktası olduğunu söyledi. Kar sularıyla beslenen şelalenin "saklı bir hazine" olduğunu ifade eden Özgüven, şöyle konuştu:

“Uçansu şelalesi yaklaşık 50 metreden aşağıya inen ve Torosların kışın yağan karların erimesi ile beslenen bir şelaledir. Burası aynı zamanda Alara Çayının ilk çıkış noktasıdır. Burası ormanın içerisinde bulunan gizli bir cennet gibi. Bu pandemi sürecinde suyun huzur veren sesiyle güzel vakit geçirmek isteyen misafirler burada çok güzel zaman geçirebilirler” dedi.



“Bu yıl önceki yıllara göre su az”

Biz bölgede alternatif turizm turları yapan bir acenta olaraktan buraya büyük bir keyifle geldiklerini anlatan Özgüven, “Uçansu Şelalesine gruplarımızı getiriyoruz. Her zaman olduğu gibi Uçansu şelalesi bizi gerçekten büyülüyor. Ancak busene biraz daha kuraklık sebebiyle suyunu daha az gördüm. Her ne kadar geçen yıllara göre suyu birazcık azalmış olsa da yine görülmeye değer büyük bir keyif veriyor. Burası yayla seviyesinde bir nokta olduğundan yazın Antalya’nın kavurucu sıcağında bile gündüz 15 dereceler seviyesinde serin güzel vakit geçirebilirsiniz. Akşam vaktinde ise üzerinize üşümemeniz için şal bile alabilirsiniz” diye konuştu.



“Uçansu Şelalesine beş yıldır geliyorum”

Dört yıldır Antalya’dan Uçansu Şelalesine gelen doğasever Erhan Güler, bu yıl tekrar geldiğini söyledi. Uçansu Şelalesine hayran kaldığını belirten Güler, “Ben beşinci kez Uçansu Şelalesine Antalya’dan geliyorum. Doğa hayranıyım. Buraya daha önceki yıllarda 4 kez geldim. Bu beşinci gelişim. Antalya’dan sabah 30 deece sıcaklıkta çıktım. Burası şu anda 15 derece. Buraya kamp yapmak için geldik. Buraya her sene geliyorum. Bu yıl şelalenin geçen yıllara göre az olduğunu gördüm. Buda Toros dağlarına bu yıl karın az yağdığından olduğunu sanıyorum” dedi.

