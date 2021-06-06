Antalya’da pandemi öncesini hatırlatan eğlence görüntüleri Çoğu maske takmayan onlarca kişi, müzik eşliğinde göbek atıp sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

Antalya’da sosyal mesafe ve maske kurallarına uymayıp sokak ortasında müzik eşliğinde eğlenen grubun görüntüleri, pandemi öncesi görüntüleri akla getirdi.
İnsidans haritasında 100 bin kişide 32,53’lük oranıyla en az covid19 vakasının görüldüğü Antalya’da, dün akşam cep telefonuyla çekilen görüntüler, pandemi öncesinde kentteki yaz eğlencelerini anımsattı. Kadın ve erkeklerin olduğu 50’ye yakın kişi, canlı müzik eşliğinde tarihi Kaleiçi bölgesinde oyun oynadı, göbek attı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, çoğunluğu maskesiz olan grubun zaman zaman da sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere izleyenler tepki gösterdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.