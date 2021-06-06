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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sokak hayvanları bakım evi enerjisi güneşten sağlanacak

İHA

Sokak hayvanları bakım evi enerjisi güneşten sağlanacak

Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde çalışmalar devam ediyor. Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkezde enerji güneşten sağlanacak, yağmur suyu toplanıp sulamada kullanılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Kepez İlçesi Kirişçiler Mahallesi’nde yapımı devam eden Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi ile sokakta yaşayan hayvanlara sıcak bir yuva kazandırıyor. 21 milyon 500 bin lira yatırım bedeliyle, 42 bin metrekarelik alan üzerinde yükselen projede 6 bin metrekare kapalı alan bulunacak. Sokak hayvanları, geniş barınakları ve yaşam alanları, yerden ısıtmalı ve modern soğutma sistemlerine sahip tesislerde yaşayacak.

“Enerjisini güneşten alacak”
Bakımevi alanında yer alacak yapılara yerleştirilecek Güneş Enerji Sistemi (GES) kurulacak. Bakımevinde kullanılacak tıbbi cihazların ve kullanıma sunulan tüm makine ve ekipmanların ihtiyaç duyduğu elektrik GES ile karşılanacak. Ayrıca, kafeslerde bulunan yerden ısıtma sistemi ve aydınlatma sistemleri için ihtiyaç duyulan elektrik temini de bu sistem ile elde edilecek. Ayrıca, bakımevi alanında yer alan hizmet binalarına kurulacak toplama sistemi ile yağmur suyunun, sulama suyu ve rezervuarlarda kullanılması sağlanacak.

“Ekim’de hizmete açılacak”
Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkez tamamlandığında Avrupa standartlarında modern bir sokak hayvanları bakım evi olarak hizmet verecek. İnşaatı hızla devam eden projede betonarme binalar yükseliyor. Çalışmaların devam ettiği Sokak Hayvanları Bakımevi Projesi’nin Ekim ayı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

“Hangi bölümler var?”
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım Evi Projesi’nde kedi ve köpekler için ayrı ayrı serbest dolaşım alanı, yavrulu anne, engelli kedi, hasta reviri, yoğun bakım, operasyon öncesi ve sonrası bölümleri ile karantina, ön kayıt ve acil müşahede bölümleri yer alacak. Buna ek olarak yasaklı ırk köpekler için de bir bölüm olacak. Merkezin kapasitesi ise bin 312 kedi, 732 köpek olacak.

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