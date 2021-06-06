Kanala düşen koyunu itfaiye kurtardı

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Antalya’da su kanalına düşen koyun, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde bir koyunun yaklaşık 5 metre derinliğindeki su kanalına düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, koyunu kurtarmak için çalışmaya başladı. Kanala inen bir itfaiye eri, halatla koyunu bağladı.

Koyun, diğer itfaiye eri ve çevredeki vatandaşların yardımıyla yukarıya çıkartıldı, ardından sahibine teslim edildi.

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