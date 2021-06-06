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İngiliz gezgin çiftten caretta carettalar için yardım kampanyası

DHA

İngiliz gezgin çiftten caretta carettalar için yardım kampanyası


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)İNGİLİZ Chris (50) ve Marianne (53) Fisher çifti, karavanlarıyla dünya turuna çıktı. '20 ayda 20 ülke' sloganıyla yola çıkan çift geçen yıl mart ayında geldikleri Türkiye'de kaldı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınırlar kapanınca Türkiye'de gezilerine devam eden çift, son olarak Antalya'nın Manavgat ilçesine geldi. Burada caretta carettalar için çalışan Seher Akyol ile tanışan çift, ona destek için takipçileri arasında yardım kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında 3 bin 600 pound toplandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da hastanede mutfak şefi olarak çalışan Chris ve aynı hastanede sekreter olarak çalışan Marianne, '20 ayda 20 ülke' sloganıyla dünya turuna çıkmaya karar verdi. Yetişkin 3 çocuğu bulunan çift, onları İngiltere'de bırakıp, evleri dışındaki her şeylerini sattı ve işlerini de bırakarak, karavanlarıyla dünya turuna çıktı. Chris ve Marianne Fisher çifti, geçen yıl mart ayında Türkiye'ye geldi. Koronavirüs salgınının başlamasıyla sınırlar kapatılınca Fisher çifti de İstanbul'da kaldı. Yaklaşık 3 ay İstanbul'da kalan ve daha sonra karavanları ile Türkiye turuna çıkan çift bu mayıs ayında Manavgat'a geldi. Burada kamp kuran Fisher çifti, sahilde çöp toplayan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Kurucu Başkanı Seher Akyol ile tanıştı. Akyol'un caretta carettalar için çalıştığını öğrenen çift, yardım kampanyası yapmaya karar verdi. Fisher çifti internet sitelerinde DEKAFOK için açtıkları yardım kampanyasında takipçilerinin destekleriyle ilk yarım saatte 3 bin 600 pound topladı. Toplanan paranın daha sonra DEKAFOK'a bağış yapılmak üzere belge karşılığı Seher Akyol'a teslim edileceği öğrenildi.
HER ŞEYİ SATIP, KARAVANLA DÜNYA TURUNA ÇIKTILAR
Marianne Fisher, 6 yaşındayken annesini kaybettiği için bu acıyı yaşayan insanları çok iyi anladığını belirterek, "Çok sevdiğim bir arkadaşım vardı, böbreklerinde sorun vardı ve doktorlar 18 aylık bir ömrünün kaldığını söylemişlerdi. Küçük bir kızı vardı ve kızının da benim gibi annesiz büyümesine izin veremezdim. Bu nedenle ona bir böbreğimi verdim" dedi. Bu olayın ardından eşi Chris ile işlerinden ayrılıp, evleri dışında her şeylerini satarak 'Trudy' ismini verdikleri karavanları ile dünya turuna çıktıklarını anlatan Marianne Fisher, çıktıkları yolculukları da Youtube üzerinden paylaşarak gezi blog yazarlığına başladıklarını kaydetti. Geniş bir takipçi kitlesine ulaştıklarını kaydeden Fisher, gittikleri ülkelerin doğası, kültürü ve insanları hakkında bilgileri de paylaştıklarını anlattı.
'TÜRK HALKI SALGIN DÖNEMİNDE BİZİ KORUDU'
İstanbul'dan yola çıkarken güzergahlarını Google üzerinden inceleyerek belirlediklerini aktaran Marianne Fisher, uzun sahil şeridi ve yorumlardan etkilenerek mayıs ayında Manavgat'ın Sorgun Mahallesi Boğaz mevkii karavan kamp alanına yerleştiklerini söyledi. Türkiye'nin muhteşem bir doğaya sahip olduğunu, Türk insanının da sevecen ve sıcak olduğunu aktaran Marianne Fisher, "Türk halkına teşekkür etmek istiyorum, bu salgın döneminde bizi korudular, bize sahip çıktılar, birçok gezi blog yazarı, Youtuber ve maceracılar salgın nedeniyle kaçarak evlerine gitti. Biz burada kalarak bize gösterdikleri sevgiyi videolarımızla paylaştık, buradaki herkesin ne kadar iyi ve harika olduklarını göstermeye çalıştık" dedi.
'TEK BAŞINA BİR ORDU'
Manavgat'ta geldikleri ilk günlerde sabah sahilde DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol'un çöp topladığını fark ettiğini anlatan Marianne Fisher, şunları söyledi:
"Karavanda otururken bir kadının siyah bir plastik torba ile sabah 5-6 gibi çöpleri topladığını gördük. Ertesi gün tekrar gördük. Sırtına yüklemiş büyük ve ağır torbayı, ATV sürüyor. Kim dedik bu kadın, süper bir kahraman gibi. Sabahları tek başına sahilleri temizliyor, kim bu kadın? Tanışmaya karar verdik, yanaştık 'merhaba ne yapıyorsun burada' diye sorduk. Bize sahili temizlediğini, carettaları koruduğunu söyledi. Şok olduk. Bir kişilik ordu gibi bir kadın dünyayı değiştirmeye çalışıyor. Gerçekten inanılmaz, o bir kahraman. Seher kendisi için hiçbir şey yapmıyor, o carettalar için yaşıyor. Seher, kaplumbağaları korumak için bir şeyler yapıyor ve tüm parasını  harcamış, gerçekten güzel bir yolda yürüyor. Onun yaptıklarını duyunca kalbim hızla çarpmaya başladı. Ona yardım etmemiz gerekiyor, herkesin yardım etmesi gerekiyor." DHA-Genel Türkiye-Antalya Ömer KARÇA
2021-06-06 12:40:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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