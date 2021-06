Kepez’in 7. Ulusal Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Kepez Belediyesi’nin amatör sanatçıların teşvik edilerek yeni yeteneklerin ve seslerin Türk Müziğine kazandırılmasını hedefleyerek geleneksel hale getirdiği 7. Ulusal Müzik Ödülleri, düzenlenen final gecesiyle sahiplerini buldu.



Kepez Belediyesi’nin bu yıl 7’sini düzenlediği Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması, final gecesiyle sona erdi. Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki final gecesi pandemi nedeniyle seyircisiz gerçekleştirildi. 7. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışması’nın finaline Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve yarışmacıların aileleri katıldı. Bu yılki yarışmanın özel konuğu ise Türkiye Halter Şampiyonu İsmail Zeki Korkmaz oldu.



“13 yıldan beri Kepez’de sanat dedik”

Final gecesinde yarışmacıların sahne performansına ortak olan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Biz şehri kültürle çepeçevre kuşatmayı, insanları sanatın o birleştiren yönüyle tanıştırmayı ve insanları sanatın etrafında sevgi halelerine dönüştürmeyi ve o haleleri de kentimize önemli bir unsur haline getirmeyi yönetim anlayışımızın temeline yerleştirdik. 13 yıldan beri Kepez’de sanat dedik. Kepez’e 13 yıl önce göreve geldiğimizde bir tane bile sanat etkinliği yapabileceğimiz salon maalesef yoktu. Şuan 50’den fazla kapalı açık mekanımızda 50 binden fazla hemşehrimize aynı anda kültür ve sanat yatırımlarına sahip olmamızın tarifsiz sevinci içerisindeyiz. Pandemi sürecinde kültür ve sanat etkinliklerine bir süre ara vermek zorunda kaldık. Pandemiden önce ayda 100’den fazla kültür ve sanat etkinliğinin Antalya’da yapıldığı tek merkez Kepez’di” dedi.



“Gençleri sanatla buluşturmayı arzu ettik”

“Kültür ve sanatı en çok çocuklarımız için, gençlerimiz için yapıyoruz” diyen Tütüncü, “ Bir ülkenin geleceği gençleridir. Onların sanatının o müstesna ikliminde yetiştirebilirsek, onlar hayatı çok boyutlu yaşayacaklar. Ve topluma sevgi üreten, değer üreten bireyler olacaklar. İşte bu yarışmaları biz her şeyden önce gençler için yapıyoruz. 7 yıl evvel yola çıktığımızda keşfedilmeyi bekleyen yetenekleri gün yüzüne çıkaralım, gençleri sanatla buluşturmayı arzu ettik. 7 yıllık yolculuğun her biri birbirinden değerliydi” diye konuştu.



“Kepez kültür sanatın merkezi”

Başkan Tütüncü, “Kepez Belediyesi, kültür ve sanatın merkezi olmaya devam edecek. Bu vizyonundan asla vazgeçmeyecek. Her geçen gün vites büyüterek bu yolda yürümeye devam edecek. Gençleri ve çocukları önemseyeceğiz. Toplumda sevgi çok önemli. Birbirimize sevgiyle sarılmamızı sağlayacak en önemli şey, sanatın evrensel güzellik iklimi. Onu da her geçen gün büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.



Başkan Tütüncü’nün konuşmasından sonra dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Kepez Belediyesi’nin 7. Ulusal Müzik Ödülleri Yarışmasının birincisi Yunus Emre Cebeci, ikincisi Nurullah Harmankaya ve üçüncüsü Ahmet Yüzer oldu. Bu yıl dereceye giren birinci 7 bin TL, ikinci 5 bin TL, ve üçüncü 3 bin TL ile ödüllendirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.