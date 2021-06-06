Muhtarlık seçiminde Covid-19 karantinasında bulunan kişiler için özel sandık Antalya’nın turizm beldesinde yeniden muhtarlık seçimi heyecanı Covid-19 nedeniyle açık alanda yapılan seçimde 5 bine yakın seçmen sandık başına gidiyor

Antalya’nın turizm bölgesi Belek’te vatandaşlar, mevcut muhtarın çeşitli nedenler ile muhtarlığının düşmesinin ardından yeniden sandık başına gitti. 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde 4 bin 812 seçmen oy kullanılırken, ayrıca korona virüs testi pozitif olan vatandaşlar için de ayrı kabin kuruldu. Olası bir durum için 112 ekipleri hazır bekletildi.

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı turizm merkezi Belek Mahallesi’nde mevcut muhtarın çeşitli nedenlerden ötürü muhtarlığı düştü. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni muhtarı belirlemek için mahallede bugün yeniden seçim düzenledi. Mahallede 16 sandıkta 4 bin 812 seçmen oy kullanıyor. Seçimlerde 112 ekipleri okul kapısında hazır bekletildi. Oy kullanmak için sandığa gelen vatandaşlar sağlık personeli tarafından ateş ölçer ile vücut ısıları ölçülerek seçim alanına alındı.



Covid testi pozitif olanlar için ayrı kabin

Korona virüs tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleşen seçimde korona virüs testi pozitif çıkan seçmenler için de ayrı bir seçim sandığı konuldu. Covid19 karantinasında bulunan ve bu hastalar ile temaslı olan kişiler kendileri için özel olarak ayrılan kabinde oy kullandı.



"Seçim normal seyrinde devam ediyor"

Seçimde görevli olan Ali Tektaş “Seçim şu an normal seyrinde devam ediyor. Saat 15.00’dan sonra iş yerlerinden gelen seçmenlerimiz yoğunluk oluşturabilir. Halkımız da zaten yavaş yavaş geliyor. Covid hastaları için ayrı kabin yapıldı. Bir tane covid olan bir hasta gelirse onlara sağlık personeli nezaretinde oy kullandırılacak. Dezenfektan var, açık hava en iyisi herkes maske takıyor" diye konuştu

Seçmen Behçet Gündüz ise, “Muhtarlık seçimi için oyumuzu kullandık. Hayırlı olsun. Seçim gayet sakin geçiyor, sıkıntı yok” dedi.

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