Alanya’nın yeni prestij caddesinde sona gelindi

Alanya’nın Kadıpaşa ile Saray Mahalleleri arasında devam eden yeni prestij caddesindeki çalışmaları denetleyen Başkan Yücel, çift yöne dönüştürülen caddede asfalt çalışmalarının hafta sonu tamamlanacağını açıkladı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Kadıpaşa ve Saray Mahalleleri arasında Stad ve Sugözü caddelerinde oluşturulacak yeni prestij caddesi için alt ve üst yapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Göreve geldiği günden bu yana üretken belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle Alanya’nın prestijini arttıran ve değerine değer katan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, yeni prestij caddesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Esnaf ve vatandaşlar caddeden memnun

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kadıpaşa ve Saray Mahalleleri arasındaki yapımı bitme aşamasına gelen prestij caddesi için alanda incelemelerde bulunurken bölgedeki esnaf ve vatandaşlarla da görüşerek istişarelerde bulundu. Hem vatandaş hem de esnaf, Başkan Yücel ve ekibine yenilenen cadde, yol ve düzenlemeler için teşekkür etti.

Yücel: “Kentimize yıllarca hizmet edecek bir cadde olacak”

Çift yöne dönüştürülen caddede yolun kaliteli sıcak asfaltla kaplandığını ve pazartesi günü hizmete açılacağını vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Alanya’mıza bir prestij caddesi daha kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Çalışmalarımız son etabında ve hafta sonunda da mesai yaparak hafta başı çift yönlü yolumuza kavuşacağız. Ben bu bölgenin hem sanat yapılarını hem telekomünikasyon, ASAT, kanalizasyon, TEDAŞ’ın birlikte müştereken çalışması sonucu bazı gecikmeler olsa da sağlıklı bir şekilde bu mahalleye yıllarca hizmet edecek prestij caddesini kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdiden bölge halkına ve Alanya’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

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