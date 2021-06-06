Antalya'nın yaylalarında örtü altı üretim artıyor Korkuteli ilçesinde örtü altı üretim 10 bin dekara ulaştı

Geniş tarım arazilerine sahip Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üreticiler alternatif tarım ürünlerine yöneliyor. Son zamanda ilçede seracılığın yaygınlaşmasıyla birlikte tarım sektörü yeni bir ivme kazanıyor. Korkuteli Tarım ve Orman İlçe Müdürü Selda Sert, Kozağacı, Kayabaş, Küçüklü mahallesinde örtü altı üretim yapan çiftçilerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Tarladan sofraya gıda güvenilirliğinin temel hedefleri olduğunu söyleyen Selda Sert, " Tarım Bakanlığı olarak en önemli görevimiz eğitim ve yayım faaliyeti. Teknik personelimiz ile birlikte asli görevi sahada çiftçileri bilgilendirilerek ve bilinçlendirerek daha sağlıklı ürünler yetiştirerek hem iç piyasa da hem ihracatta güvenilir ürünler elde etmemiz. Üretimden tüketime her adım takip edilmekte. Gıda güvenirliği sağlanmış, tadı, kokusu aroması olan, kalıntısız ürünler üretmek ve bu durumu sürekli iyileştirmek ve bu amaçla yaşanılabilir bir çevre ile güvenilir gıda ile sağlıklı toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek temel hedefimiz” dedi.

Sert, ilçede son zamanlarda vatandaşların yayla seracılığına yöneldiğini belirterek seralarda üretimin, sonbahar donlarına kadar devam ettiğini kaydetti. Antalya'nın yayla seracılığı için uygun şartları taşıdığını ve yayla seracılığının da üretimdeki yerini almaya başladığını söyleyen Sert, "Çünkü açıkta üretime göre dekara verim daha yüksek, ürünler daha kaliteli ve parlak, raf ömrü uzun, zirai ilaç kullanımını azaltan biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanması daha kolaydır” dedi.

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