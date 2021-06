Döşemealtı’nda tarlaları yanan çiftçiye tohum Kepez’den

Döşemealtı’nın Kevşirler, Ilıca ve Kovanlık Mahallelerinde tarlaları yanan çiftçileri ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Atatürk Orman Çiftliği’nden hasat edilen buğdayları söz verdikleri gibi tarlası yanan çiftçilerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Tütüncü, “Biz her zaman çiftçimizin yanı başındayız” dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Döşemealtı İlçesi’nde geçtiğimiz haftalarda tarlaları yanan, ürünleri ziyan olan çiftçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Tütüncü’ye Kevşirler, Ilıca ve Kovanlık Mahallelerindeki ziyaretine AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, meclis üyeleri ve belediye bürokratları eşlik etti. Başkan Tütüncü, ziyareti sırasında çiftçilerin istek ve taleplerini dinledi. Mahalle muhtarlarından kaç çiftçinin tarlasının yandığı konusunda bilgi alan Tütüncü, geçmiş olsun dileklerini yineleyerek, söz verdikleri gibi mağdur olan tüm çiftçilere tohum desteğinin verileceğini söyledi.



“Çiftçilerimizin tohumları bizden”

“Çıkan yangınlarda kalbimiz de, gönlümüz burada sizlerle birlikteydi” diyen Başkan Tütüncü, “Muhtarlarımızın talebi üzerine, mağdur çiftçilerimize yardım elimizi uzatacağımızı söylemiştik. Çiftçilerimizin önümüzdeki yıl kullanacakları tohumluklarını Kepez Belediyesi olarak, biz üstlenmiş vaziyetteyiz” dedi.



“Bereketli bir yıl diliyoruz”

Önümüzdeki Çarşamba günü de Ilıca Mahallesi’ndeki mağdur olan 15 çiftçinin evlerine tohum teslimatının gerçekleştirileceğini belirten Tütüncü, “Önümüzdeki sezon için kullanacakları tohumlukları kendilerine iletmiş olacağız. Bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Rabbimden inşallah bereketler niyaz ediyoruz. Kazasız, belasız bir hasat dönemine de çiftçimizi çıkarmasını kavuşturulmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.



“Her zaman çiftçilerimizin yanındayız”

Döşemealtı ile Kepez’in birbirine komşu iki ilçe olduğunu hatırlatan Tütüncü, “ Atalarımız ne güzel söylemişler; ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ diye. Ve burada da böyle sıkıntılı bir durum olunca, tarlası yanan çiftçilerimiz olunca, bu duruma komşuları olarak kayıtsız kalamazdık. Bundan sonra da kayıtsız kalmayacağız. Her şekilde, her yerde meydana gelen sıkıntılı durumlarda, üzücü durumlar bizi de üzmektedir. Ama önemli olan şey şu ki; hüzünleri paylaşmak, hayatı paylaşmak, kederleri, elemleri hafifletmek bunlar önemlidir. Biz de elimizdeki imkanları Döşemealtı'ndaki çiftçilerimizle paylaşmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduk” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.