Eyüp Bülent Miran: “Seyyanen zam oranı güncellenmeli”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eyüp Bülent Miran: “Seyyanen zam oranı güncellenmeli”

İHA

EğitimBirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,89, OcakMayıs dönemine ait beş aylık enflasyonun ise yüzde 6,38 olması nedeniyle memurların ilk 6 aylık yüzde 3'lük maaş artışının, enflasyonun 3,38 puan altında kaldığını bu nedenle yüzde 10 oranında seyyanen zam taleplerinin yeni verilerle güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Eyüp Bülent Miran: “Seyyanen zam oranı güncellenmeli”

EğitimBirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0,89, OcakMayıs dönemine ait beş aylık enflasyonun ise yüzde 6,38 olması nedeniyle memurların ilk 6 aylık yüzde 3’lük maaş artışının, enflasyonun 3,38 puan altında kaldığını bu nedenle yüzde 10 oranında seyyanen zam taleplerinin yeni verilerle güncellenmesi gerektiğini söyledi.
Kamu görevlilerinin ilk altı aylık yüzde 3’lük maaş artışının enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldığını, maaşlarda yüzde 3’lük artış gerçekleşirken, enflasyonda bunun iki katının üzerinde artış gerçekleştiğini vurgulayan Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Mayıs ayı enflasyon rakamı yüzde 0,89, OcakMayıs dönemine ait 5 aylık enflasyon ise yüzde 6,38 olmasından dolayı memur maaş artış rakamları ne yazıkki enflasyonun 3,38 puan gerisinde kaldı. Bu rakamsal tablonun ifade olarak özeti, enflasyon hem maaşları eritmeye hem gelirde kayıp üretmeye hem de giderler için ayrılan tutarları büyütmeye devam ediyor demektir. Sendika olarak seyyanen yüzde 10 zam talebimizin değerlendirmeye alınması gerekmektedir” dedi.

En düşük devlet memuru maaşının yüzde 10’u oranında seyyanen zam yapılması talebi ve teklifinin, yeni verilerle oransal olarak güncellenmesi gerektiğini belirten Başkan Miran, “Kamu görevlilerinin 1 Ocak itibarıyla maaşlarına yapılan yüzde 3’lük artış, Mart ayından itibaren hükmünü yitirmiş ve eksiye düşmüştür. Nisan ayını kamu görevlileri enflasyon karşısında toplamda yüzde 2,45’lik bir kayıpla kapatmıştır. Mayıs ayı sonu itibarıyla kamu görevlilerinin 1 Ocak 2021 tarihindeki 100 TL’si 93,98 TL’ye, bin TL ise 939,81 TL’ye düşmüştür. Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerinde Temmuz ayında yüzde 3 normal artış, yüzde 3,38 ise enflasyon farkı artışı yapılacak. Bunun anlamı ise, Temmuz ayında enflasyonun yapacağı artış, işverenin ve hakemin yaptığı artıştan daha yüksek olacağıdır. Enflasyon dışında 1 Ocak’tan bugüne kur, faiz ve altın bazlı kıyas yapıldığında hem oran hem de tutar boyutuyla kayıp çok daha yüksektir. 1 Ocak 31 Mayıs dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin maaş ve gelirlerinde; altın boyutuyla yüzde 15,38, dolar yönüyle yüzde 16,35, Euro kıyaslamasında ise yüzde 15,76 düzeyinde bir kayıp söz konusudur” şeklinde konuştu.

“6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri yaklaşıyor”
Öte yandan yaklaşan 6.Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin de yaklaştığına dikkat çeken Başkan Miran, şu an yaşanan sıkıntının sorumlusunun, 5. Dönem Toplu Sözleşme’de MemurSen’in doğrularına kulak kapayan kamu işvereni ile işverenin yanlışlarına göz yuman hakem heyeti olduğunu vurguladı. Merkez Bankası’nın Mayıs ayı beklenti anketinde 2021 yılı enflasyon beklentisinin yüzde 13,81 olduğunu 2021 yılsonu enflasyonunun, işveren ve hakeminin kamu görevlilerinin ücretlerine yaptığı artışın 2,3 katı olarak beklendiğini vurgulayan Miran, “Kamu işvereni, siyasi iradenin ‘enflasyona ezdirmeyeceğiz’ sözünün gereğini bihakkın icradan özenle kaçınmaktan vazgeçmelidir. En düşük devlet memurunun beş ayda maaşında 250,25 TL, gelirinde 790,7 TL tutarında kayıpla karşı karşıya kaldığı gerçeğinin gerekleri eksiksiz şekilde yerine getirilmelidir. 1 Ocak 2021’den geçerli seyyanen zam hayata geçirilmeli, 1 Temmuz itibarıyla enflasyon farkı ve ikinci altı aya mahsus artışın yanında Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentileri dikkate alınarak ilave seyyanen zam konusu ivedilikle ele alınmalıdır. Kamu işvereni, Ağustos ayında başlayacak 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerine makul tahmin, doğru hedef, adil teklif anlayışıyla hazırlanmalıdır. 2022 ve 2023 yıllarında kamu görevlilerinin istisnasız bütün aylarda hem maaş hem de gelir yönüyle enflasyonu ezen bir konumda olmasını sağlayacak teklifleri şimdiden hazırlamaya başlamalıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Finike Kum Mahallesi muhtarı Süleyman Çetiner oldu
YEREL HABERLER Finike Kum Mahallesi muhtarı Süleyman Çetiner oldu
Belek mahalle muhtarı Coşkun Şahin oldu
YEREL HABERLER Belek mahalle muhtarı Coşkun Şahin oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 386 oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 386 ...
Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü Kısıtlama saatinde meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı ...
Serik'te 3 noktada orman yangını (3)
YEREL HABERLER Serik'te 3 noktada orman yangını (3)
Çocukların kavgasına aileler karıştı, polis biber gazıyla müdahale etti
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına aileler karıştı, polis biber ...
Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon örtüleri ve zeytin ağaçları küle döndü Vatandaşlar alevlerin sardığı seralarını kurtarabilmek için büyük çaba harcadı 6 hektarlık alana yayılan yangın 4 saatte kontrol altına alınabildi Yangına havadan 3 helikopter karadan ise onlarca orman işçisi müdahale etti Mahalle halkı yangın için seferber olup her koldan söndürme çalışmasına yardım etti Bazı ağaçların için için yanması yürekleri sızlattı Koyun sürüsünü önüne alan adam yangın alanından koyunlarını kaçırdı
YEREL HABERLER Antalya'daki arazi yangınında seraların naylon ...
Pehlivanlara tatlı ikramı
YEREL HABERLER Pehlivanlara tatlı ikramı
Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta birinciler belli oldu
YEREL HABERLER Tahtalı Run to Sky powered by Corendon Airlines'ta ...
Serik'te 3 noktada orman yangını (2)
YEREL HABERLER Serik'te 3 noktada orman yangını (2)
Serik'te 3 noktada orman yangını
YEREL HABERLER Serik'te 3 noktada orman yangını
Döşemealtı’nda tarlaları yanan çiftçiye tohum Kepez’den
YEREL HABERLER Döşemealtı’nda tarlaları yanan çiftçiye tohum ...
Serik’teki yangına havadan karadan müdahale ediliyor Yangın bölgedeki seraları tahdit ediyor 2 helikopter yangın bölgesinde çalışmalarına başladı
YEREL HABERLER Serik’teki yangına havadan karadan müdahale ...
Antalya'da rüzgar etkili oldu, sahilde yoğunluk yaşanmadı
YEREL HABERLER Antalya'da rüzgar etkili oldu, sahilde yoğunluk ...
Antalya'da yangın Harabe dükkanda çıkan yangın, ormanlık alana doğru ilerliyor
YEREL HABERLER Antalya'da yangın Harabe dükkanda çıkan yangın, ...
Antalya'nın yaylalarında örtü altı üretim artıyor Korkuteli ilçesinde örtü altı üretim 10 bin dekara ulaştı
YEREL HABERLER Antalya'nın yaylalarında örtü altı üretim ...
Alanya’nın yeni prestij caddesinde sona gelindi
YEREL HABERLER Alanya’nın yeni prestij caddesinde sona gelindi
Türkiye’nin ilk ayak tenisi şampiyonası Alanya’da yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk ayak tenisi şampiyonası Alanya’da ...
Alanya Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi
Tahtalı Run to Sky sona erdi
YEREL HABERLER Tahtalı Run to Sky sona erdi
Otobüs durağında yankesicilik yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Otobüs durağında yankesicilik yapan şüpheli yakalandı
Muhtarlık seçiminde Covid-19 karantinasında bulunan kişiler için özel sandık Antalya’nın turizm beldesinde yeniden muhtarlık seçimi heyecanı Covid-19 nedeniyle açık alanda yapılan seçimde 5 bine yakın seçmen sandık başına gidiyor
YEREL HABERLER Muhtarlık seçiminde Covid-19 karantinasında bulunan ...
Dört ayrı işyerinden ‘tırnakçılık yöntemi’ ile para çalan iki şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Dört ayrı işyerinden ‘tırnakçılık yöntemi’ ile para ...
Hırsızın rahatlığını alarm bile bozamadı Otomobilin üzerindeki brandayı çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızın rahatlığını alarm bile bozamadı Otomobilin ...