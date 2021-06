Serik'te 3 noktada orman yangını (3)

YANGIN EV EV VE SERAYA 100 METRE KALA SÖNDÜRÜLDÜ

Serik ilçesine bağlı Belkıs Mahallesi'nde çıkan yangın bölgesinin yakınında oturan Adnan Korgül (58), alevlerin seralar ve evine 100 metre kala söndürüldüğünü anlattı. 3-4 kilometre uzaklıkta duman gördüklerini ve 30 dakikada alevlerin hızla yayıldığını belirten Korgül, "Seralara zarar verdi. Isıdan dolayı branda ve olukların kenarları eridi. Yangında evimiz yanacaktı. Hayvanlarımız vardı onları hep diğer tarafa götürdük. Elektrikler kesildi, dinamoları çalıştıramadık, elimizden geldiği kadar söndürmeye çalıştık. İtfaiye geldikten sonra söndürdük" dedi.

'BİZİ SEVİNDİREN HERHANGİ BİR CAN KAYBININ OLMAMASI'

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan da yangın bölgesinde inceleme yaptı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Aputkan, yangının kullanılmayan atıl durumdaki turistik alışveriş merkezinden kaynaklandığını öne sürdü. Başkan Aputkan, "Buradaki bulunduğumuz binada bir patlamanın olduğu, yangının da oradan çıktığı şeklinde vatandaşlarımızın ifadeleri var. Bizi sevindiren, herhangi bir can kaybının olmaması. Yangından dolayı vatandaşlarımızın tabi ki zararları var. Biz belediye olarak elimizden geleni yapacağız. Maddi zararların karşılanması noktasında yardımcı olacağız. Patlama olayı vatandaşların ifadesi, itfaiye incelemesi ve görgü tanıkları bundan sonraki soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Şu an ifade edilen binada bir patlamadan kaynaklandığı" diye konuştu.

Öte yandan yangının bölgede oluşturduğu hasar drone ile havadan görüntülendi.Aslı DURANSemih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Aslı DURANSemih ERSÖZLER

