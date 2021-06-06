Belek mahalle muhtarı Coşkun Şahin oldu

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Antalya’nın turizm bölgesi Belek Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçiminin galibi Coşkun Şahin oldu.



Belek Mahallesi'nde vatandaşlar muhtarlık seçimi için bugün sandık başına gitti. 2 adayın yarıştığı çeçimde 16 sandıkta 4 bin 812 seçmenden 2 bin 802'si oy kullandı. Seçimler sonunda bin 985 oy alan Coşkun Şahin muhtar seçilirken rakibi Fakla Esin 742 oy aldı. Sandıktan çıkan 75 oy ise geçersiz sayıldı.

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