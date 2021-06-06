Finike Kum Mahallesi muhtarı Süleyman Çetiner oldu

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Antalya'nın Finike ilçesi Kum Mahallesi'nde yapılan muhtarlık seçimini Süleyman Çetiner kazandı.



Antalya'nın Finike ilçesi Kum Mahallesi'nde mevcut muhtar Niyazi Yıldız'ın 23 Mart 2020 tarihinde hayatını kaybetmesi sebebiyle boş kalan muhtarlık görevi için vatandaşlar sandık başına gitti. Toplam 4 bin 776 seçmenden 2 bin 551'inin oy kullandığı seçimlerde Süleyman Çetiner 710 oy alarak Kum Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu. Diğer adaylardan Ahmet Durdemir 471, Bayram Yiğit 466, Halil Gökoğlu 217, Tuncay Cabbar 687 oy aldı.

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