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Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor

DHA

Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor


Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- Antalya'da milli güreşçi Eda Tekin (21), 6 yıl önce ablası Ece'nin (23) Türkiye şampiyonluğu kazanmasının ardından ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak, mindere çıkmaya karar verdi. Sabah antrenmanına denizde başlayan kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor. Tekin kardeşler, ayrıca antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili çekip iterek, şampiyonalar için güç depoluyor.
Türkiye şampiyonluğu kazanan ablası Ece ile 6 yıl önce antrenmanlara gitmeye başlayan Eda Tekin, kısa sürede başarılarıyla ailesinin gurur oldu. Antrenör Şerafettin Uysal gözetiminde günde 6 saat antrenman yapan Ece ve Eda Tekin kardeşler, komando eğitimini andıran zorlu çalışma metotlarıyla şampiyonalara hazırlanıyor. Antrenmana sabah denizde başlayan Tekin kardeşler, ısınmak için kısa süreli güreş sonrası 5 kilometre yüzüyor ve su altında kaya taşıyarak, sahilde koşu yapıyor. 
PANDEMİDE ORMANDA ANTRENMAN
Orman ve dağda koşuya devam eden kız kardeşler, güç kazanmak için antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili de yolda iterek ve çekerek, sabah antrenmanını tamamlıyor. Sıra dışı antrenman programıyla şampiyonalara hazırlanan genç sporcular, akşam da salonda teknik çalışmayla günü tamamlıyor. Pandemi nedeniyle doğada gerçekleştirdikleri antrenmanlara daha fazla süre ayıran Eda ile Ece, zorlu çalışmalarla güç depoluyor.
ŞAMPİYON KARDEŞLER
Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan Eda ve Ece Tekin kardeşler, ata sporu güreşte iz bırakmayı hedefliyor. Milli güreşçi Eda Tekin, 2019'un Mart ayında, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda gümüş madalya elde etti. Aynı yıl milli takım kampında antrenmanda sakatlanmasına rağmen Türkiye Şampiyonası'na katılan Eda Tekin, altın madalya kazanarak, 'Türkiye şampiyonu' unvanını elde etti.
2021 ŞANSSIZ BAŞLADI
Polonya'da 19 Nisan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Eda Tekin, rakiplerinden yaşça küçük olmasına rağmen ilk turu geçip, ikinci turda elendi. Eda Tekin, 17 Mayıs'ta Kuzey Makedonya'da yapılan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ise elenerek, hayal kırıklığı yaşadı. Ece Tekin de şubatta İstanbul'da düzenlenen Büyükler Türkiye Güreş Şampiyonası'nda birincilik elde etti.
'OLİMPİYAT MADALYASI' HAYALİ
Olimpiyatta madalya kazanmayı hayal ettiğini belirten Eda Tekin, "Güreşe Türkiye şampiyonluğu kazanan ablam Ece'ye gösterilen ilgiyi kıskanarak başladım. Antrenmanlarda minderde ablama partner oldum. Çok çalıştık. Antrenörümüz Şerafettin Uysal ile günde 6 saat çalışıyoruz. Pandemi süresince dağda, sahilde, ormanda antrenman yaptık. Her gün denizde yüzüp, koşuyoruz sonrasında da antrenörümüzün arabasını çekip iterek güç depoluyoruz. Akşam antrenmanında da taktik çalışıyoruz. Hedefim Avrupa ve dünya şampiyonluğu kazanmak. Hayalim, olimpiyatlarda ülkemi temsil edip, madalya kazanmak" diye konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Eda ve Ece Tekin'in yüzerken drone görüntüleri
Sahilde yaptıkları antrenmandan drone görüntüleri
Eda Tekin'in halat ve ağırlıklarla çalışması
Çalışmalardan detay ve drone görüntüleri
Eda Tekin'in halat ile otomobili çekerken drone görüntüleri
RÖP: Eda Tekin ile röportaj
HABER: Tolga YILDIRIM-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,(DHA)DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM
2021-06-07 11:21:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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