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Antalya’da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı Denizkızı kostümlü sualtı modeli alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu çöplere daldı

İHA

Antalya’da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı Denizkızı kostümlü sualtı modeli alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu çöplere daldı

Antalya’da Dünya Çevre Günü ve Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesine dikkat çekmek için gerçekleştirilen sualtı dalışında, sualtı modeli ve dalış hocaları, karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoka uğradı. Alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu birçok çöple karşılaşan denizkızı kostümlü sualtı modeli Melike Selçuk, üzüntüsünü ve kızgınlığını gizleyemedi.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Marmara Denizi’ndeki müsilaj tehlikesine dikkat çekmek için Kemer’de sualtı dalışı gerçekleştirildi. Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği’nin (KETOB) desteğiyle gerçekleşen temizlik etkinliğine, dalış eğitmeni Adnan Büyük, su altı modeli Melike Selçuk, serbest dalgıçlar Efe Büyük, Ali Efe Uras, Tuğba Arslan, Babak Mustang, Hakan Baykuş, Hakan Erdön ve Zehra Simge katıldı. Dalışta çoğunluğu alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu birçok çöple karşılaşıldı. Özellikle denizkızı kostümüyle dalış yapan sualtı modeli Melike Selçuk, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Çöpler, dalgıçlar tarafından dışarıya çıkartılırken, sualtı kamerasına yansıyan fotoğraf kareleri de dikkat çekti.

"Denizkızı çok kızdı"
Amaçlarının Dünya Çevre Günü ve Marmara Denizi'ndeki müsilaj tehlikesine dikkat çekmek olduğunu belirten dalış eğitmeni Adnan Büyük, “Denizkızı Melike Selçuk suyun altında çöpleri görünce çok üzüldü ve kızdı. Ama bunun yanında genç dalıcılar 9 yaşındaki oğlum Efe ve 11 yaşındaki arkadaşı Efe Uras’ın suyun altında çöp toplaması, gelecek için umutlandırdı. Eski çöp ve yeni çöp fotoğrafında ise serbest dalıcı Hakan Baykuş eski çöp amphora kırığını suyun altında bıraktı. Yeni çöpleri ise topladık” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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