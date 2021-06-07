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KETAV Başkanı Yorulmaz: Antalya'nın çok ciddi Alman potansiyeli var

DHA

KETAV Başkanı Yorulmaz: Antalya'nın çok ciddi Alman potansiyeli var


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, Almanya'nın, vaka sayılarında düşüşün sağlanmasıyla Türkiye'yi 'yüksek riskli bölge'den 'riskli bölge' grubuna dahil etmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi. Yorulmaz, "Antalya'nın çok ciddi bir Alman potansiyeli var" dedi.
Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), sağlık, dışişleri ve içişleri bakanlıkları ile hazırlanan 'riskli bölgeler' listesindeki güncellemeyle 6 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere Türkiye, 'yüksek riskli bölge'den 'riskli bölge' grubuna dahil edildi. Bu karar, Türk turizminin en önemli pazarlarından biri olan Almanya'dan beklentiyi yükseltti. KETAV Başkanı Yorulmaz, "Almanya, özellikle Antalya'nın ana pazarlarından biri, Rusya ile beraber. Dolayısıyla Almanya'nın başlıyor olması çok sevindirici. Bu bağlamda çok ciddi bir Alman potansiyeli var Antalya'nın. Rusların da açılmasıyla taşlar yerine oturacaktır, diye düşünüyorum. Dolayısıyla biz turizmciler olarak bunu çok sevinçle karşılıyoruz" dedi.
'TURİSTİN KOŞARAK GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM'
Uçuşların başlamasıyla turist sayısının daha da artmasını beklediklerini aktaran Yorulmaz, "Bir tek Almanya değil uçaklar başlasın, performanslı şekilde, her zaman olduğu gibi sayılar yükselmeye başlasın uçuşlarda. Turistin koşarak geleceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye'de değil dünyada da yaşanan bu pandemi sürecinde artık insanlar daraldı, sürekli evlerinde oturmaktan, kısıtlamalardan. Özellikle güneş görmeyen, havaların kötü olduğu ülkelerde evden de çıkamıyorlar. Biz tabi Türkiye'de şanslıyız, özellikle güney bölgelerinde kışın bile sokakta hayat var yani sıcaklıkla havayla doğru orantılı olarak. Biz her ne kadar Antalya'da pandemiyi daha kolay geçirdiysek de özellikle Almanya'nın kuzeyi, soğuk bölümleri ve Rusya, buralarda insanlar evlere kapanmak zorunda kaldılar. Dolayısıyla hayatın normale dönmesiyle tüm dünyada ciddi bir turizm patlaması yaşanacağını düşünüyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-06-07 12:04:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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