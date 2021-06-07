Hüsnü Karakaş’a 35 bin metrekare yeşil alan Ay Deresi Projesi ile mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan daha kazandırılıyor.

Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde yaşam konforu, yeşil alan yatırımlarıyla arttırılıyor. Ay Deresi Projesi ile mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan daha kazandırılıyor.

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, mahallede altyapı çalışmalarının bittiği sokaklarda sıcak asfalt çalışmasını başlattı. Asfaltlanan sokakların, kaldırımı da önümüzdeki günlerde yapılacak. Site tarzı konutlarda konforlu yaşamın başladığı mahalle, yeşil alan yatırımlarıyla da güzelleştiriliyor. Bugüne kadar 51 bin 568 metrekare yeşil alanın kazandırıldığı Hüsnü Karakaş Mahallesi’ne, bir yeşil alan yatırımı daha geldi. Bölgenin sembol yerlerinden biri olan Ay Deresi’nin çevresi güzelleştiriliyor.



“Ay Deresi’ne yeşil dokunuş”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ay Deresi’nin yanında imar planında park alanı olan ve tapuları verilerek gecekondulardan temizlenen 35 bin metrekare arazide yeşillendirme çalışması başlatmıştı. Ay Deresi Projesi kapsamında 35 bin metre kare alandaki toprak tesviye çalışması tamamlandı. İçerisindeki mevcut ağaçlarının korunduğu parka, 21 adet limon ağaç dikildi.



“Mahalleli Ay Deresi Projesini sevdi”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, 2021’in en heyecan verici yatırımlarından birisi olarak nitelendirdiği Ay Deresi Projesi’nin yapımını yakından takip ediyor. Proje alanında incelemelerde bulunan Hakan Tütüncü, parkın yapımıyla ilgili Başkan Yardımcısı Sebahat Adanır’dan bilgi aldı. Parkın yanındaki konutlarda oturan mahalle sakinleri de, evlerinin pencerelerine ve balkonlara çıkarak, yeşil alan yapımından duydukları memnuniyeti Başkan Tütüncü’ye ilettiler.



“Hüsnü Karakaş’a konforlu yaşam geldi”

Önce mülkiyetle ilgili problemlerini çözerek, mahallenin binlerce gecekondudan kurtulmasının önünü açtıklarını aktaran Tütüncü, “Verdiğimiz yeni imar haklarıyla da mahalle sakinlerimiz, gecekondularının yerine güzel binalar yaptı. Hüsnü Karakaş Mahallesi, bu binalardaki konforlu yaşamı tamamlayan yeşil alanlara, kamu binalarına ve sosyal tesis alanlarına da kavuştu” dedi.



“Gecekondu yıllarının hatıralarını silen proje”

Başkan Hakan Tütüncü, Ay Deresi Projesi’yle ilgili, “Vakti ile gezilmesi, çıkılması zor, halk arasındaki ifade ile başınıza ne geleceğinin belli olmadığı Ay Deresi, şimdi muhteşem bir alana dönüşüyor. Ay Deresi, mahalledeki konforlu yaşam için nefes alma ortamı haline geliyor.35 bin metrekarelik bu muhteşem alanın yeşillendirilmesi, 2021’in en önemli projelerinden biri oldu. Park alanına yetişmiş ağaçlar dikiyoruz. İnşallah yıl içerisinde parkın yapımını tamamlayacağız. Tamamlandığında, eski gecekondu zamanlarının hatıralarını bilmeyenler, o geçmişi hatırlamayacaklar” diye konuştu.



“35 bin metrekare yeşil alan”

Proje, geçmiş yıllarda çevresindeki gecekondu dokusu ve su taşkınlarıyla gündeme gelen ve Düden Çayı’na dökülen Ay Deresi’nin çevresinde gerçekleştiriliyor. Yeşillendirme çalışması, yağışlı havalarda su akışının olduğu derenin, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki bölümünde imar planında park alanı olan 35 bin metrekare arazi üzerinde yapılıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, proje kapsamında ilk olarak iş makineleriyle alandaki taş ve molozları temizledi. Kamyonlarla getirilen hafriyat alana serilerek, park alanının tesviyesi yapıldı. Daha sonra yeşil alanın sondaj, sulama, aydınlatma tesisatı çalışmaları tamamlandı.

Son olarak dev yeşil alana, yetişmiş portakal, limon, zeytin ağaçları ile zakkum, begonvil dikilecek ve çim ekilecek. Mevcut yeşil dokunun da korunacağı parka, kamelyalar ile çocuk oyun parkı yerleştirilecek.

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