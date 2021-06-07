Tanju Çolak'tan caretta carettalar için farkındalık çağrısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tanju Çolak'tan caretta carettalar için farkındalık çağrısı

DHA

Tanju Çolak'tan caretta carettalar için farkındalık çağrısı


Ömer KARÇA/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Uluslararası Futbol Eğitim Kampı düzenleyen eski futbolcu Tanju Çolak, genç futbolcularla Mendirek sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği'ni (DEKAFOK) ziyaret etti. Dernek Başkanı Seher Akyol'dan bilgi alan ve caretta carettalar için farkındalık çağrısı yapan Tanju Çolak, sahile yapılması planlanan caretta caretta gözlem merkezi için de turizmciler ve yerel yöneticilerden destek istedi.
Manavgat'ta Uluslararası Futbol Eğitim Kampı düzenleyen eski Avrupa ve Türkiye gol kralı Tanju Çolak, akademisinde eğitim alan genç futbolcularla çevre farkındalığı oluşturmak ve caretta caretta kaplumbağalarına dikkati çekmek amacıyla Mendirek sahilinde bulunan  DEKAFOK'u ziyaret etti. DEKAFOK Kurucu Başkanı Seher Akyol'dan dernek çalışmaları ve caretta carettalar hakkında bilgi alan Tanju Çolak, "Seher Hanımı verdiği savaştan, mücadeleden dolayı kutluyoruz ve yanında olduğumuzu deklare etmek istiyoruz. Her zaman ona sahip çıkalım, destek olalım" dedi.
Caretta carettaların korunması gereken canlılar olduğunu vurgulayan Tanju Çolak, "Onların her türlü yaşam alanlarına girmememiz lazım, onlara her türlü güzelliği sunmamız lazım. Nasıl biz hayatta olabilmek için burada nefes alabiliyorsak onların da hakkı" diye konuştu.
'NE DURUYORSUNUZ BEYLER'
Tanju Çolak, DEKAFOK öncülüğünde projelendirilen ve akademisyenlerle üniversite öğrencilerinin faydalanabilmesi ve caretta caretta araştırmalarının yürütülebilmesi için Mendirek sahilinde yapılması planlanan gözlem merkezi için de destek istedi. Turizmcilere seslenen Tanju Çolak, "Burada bir dernek var hayvanları korumak için her şeyi yapıyor. Ne duruyorsunuz beyler, ne duruyorsunuz, bu kadar kazanırken şuraya küçücük bir şey yapmayacak mısınız? Yapmak zorundasınız, ora da sizin bura da sizin" dedi.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e de seslenen Tanju Çolak, "Başkanım, hayvanları çok sevdiğini duydum. Bir hayvansever olduğunu duydum Şükrü Başkanım. Kendimiz için istemiyoruz, derneğimiz için istiyoruz, hayvanlar için istiyoruz. Derneğimizin de başarılı olduğunu biliyorsunuz. Siz de yanımızdasınız, yanımızda olduğunuz için sevgi ve saygılarımı sunuyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Ömer KARÇA
2021-06-07 13:09:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı’nın ilk ve döneminin en ileri teknolojisiyle donatılmış telsiz telgraf istasyonu müzeye dönüşüyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk ve döneminin en ileri teknolojisiyle ...
(Özel) Yaylada internete kavuştular, görüntülü aramadık akraba bırakmadılar Kırsalda internete kavuşan vatandaşların sevinci
YEREL HABERLER (Özel) Yaylada internete kavuştular, görüntülü ...
Müzik Sokakta etkinlikleri devam edecek
YEREL HABERLER Müzik Sokakta etkinlikleri devam edecek
Hüsnü Karakaş’a 35 bin metrekare yeşil alan Ay Deresi Projesi ile mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan daha kazandırılıyor.
YEREL HABERLER Hüsnü Karakaş’a 35 bin metrekare yeşil alan Ay Deresi ...
KETAV Başkanı Yorulmaz: Antalya'nın çok ciddi Alman potansiyeli var
YEREL HABERLER KETAV Başkanı Yorulmaz: Antalya'nın çok ciddi Alman ...
Sırtına saplı bıçakla, Almanya´daki ablasıyla görüntülü görüştü
YEREL HABERLER Sırtına saplı bıçakla, Almanya´daki ablasıyla ...
Antalya’da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı Denizkızı kostümlü sualtı modeli alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu çöplere daldı
YEREL HABERLER Antalya’da denizin altından çıkan çöpler, ...
'Arkeolojik eserlerin sadece yüzde 10'u müzelerde sergileniyor'
YEREL HABERLER 'Arkeolojik eserlerin sadece yüzde 10'u müzelerde ...
Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor
YEREL HABERLER Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor
Başkan Bahar’dan gençlere ve velilere çağrı : “OSB Teknik Koleji’ne bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Bahar’dan gençlere ve velilere çağrı : “OSB ...
KATCAM’da görev değişimi KATCAM’ın yeni müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko
YEREL HABERLER KATCAM’da görev değişimi KATCAM’ın yeni müdürü Doç. Dr. ...
Apartmandan gelen gaz kokusu polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi Apartman sakinleri binayı boşalttı, polis çilingir yardımıyla eve girdi Gaz kokusunun mutfak tüpüne bağlı ocağın açık bırakılmasından kaynaklandığı anlaşıldı
YEREL HABERLER Apartmandan gelen gaz kokusu polis ve itfaiyeyi ...
Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti Uçan: “Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor”
YEREL HABERLER Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti Uçan: “Artık benim ...
Salih Uçan'dan Alanyaspor'a veda
YEREL HABERLER Salih Uçan'dan Alanyaspor'a veda
Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor
YEREL HABERLER Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor
Antalya’da 15 gündür haber alınamayan dağcının izine rastlanmadı JAK timlerinin havadan karadan arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya’da 15 gündür haber alınamayan dağcının izine ...
Tanju Çolak'tan carettalara destek
YEREL HABERLER Tanju Çolak'tan carettalara destek
Antalya'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Antalya'da hatalı sollama kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Finike Kum Mahallesi muhtarı Süleyman Çetiner oldu
YEREL HABERLER Finike Kum Mahallesi muhtarı Süleyman Çetiner oldu
Belek mahalle muhtarı Coşkun Şahin oldu
YEREL HABERLER Belek mahalle muhtarı Coşkun Şahin oldu
Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 386 oldu
YEREL HABERLER Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 bin 386 ...
Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı kavgaya dönüştü Kısıtlama saatinde meydan savaşını andıran kavga cep telefonu kamerasında
YEREL HABERLER Çocuklar arasında çıkan tartışma tekmeli sopalı ...
Serik'te 3 noktada orman yangını (3)
YEREL HABERLER Serik'te 3 noktada orman yangını (3)
Çocukların kavgasına aileler karıştı, polis biber gazıyla müdahale etti
YEREL HABERLER Çocukların kavgasına aileler karıştı, polis biber ...