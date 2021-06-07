Akdeniz Sanayi Sitesi’nde 204 tapu hak sahiplerine teslim edildi

Akdeniz Sanayi Sitesinde bulunan 204 esnafa tapularını teslim eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “204 yeni tapuyu hak sahiplerine teslim ettik. Özlemle beklenen bu tapular 204 yeni işyeri, 204 yeni ekmek kapısı demek” dedi.



Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Akdeniz Sanayi Sitesi’nin hak sahibi esnafına tapularını teslim etti. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk'ü ve beraberindeki heyeti makamında kabul eden Başkan Tütüncü, sanayi esnafının bu anı 45 yıldır özlemle beklediğini belirterek duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Akdeniz Sanayi Sitesi’nin Türkiye'nin en büyük sanayi sitelerinden biri olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Antalya’nın da en büyük sanayi sitesi Uzun yıllar geçmişi var. Bu sanayi sitesinin var olması ile ilgili çok büyük emekler var. Biz bu emeklere yeni emekler eklemek suretiyle, sanayi sitemizi daha da geliştirmek, daha da büyütmek üzere yıllar süren özverili bir çalışmayı sürdürüyoruz. Geldiğimiz nokta da, sanayi sitesinin tam da merkezinde imar ve mülkiyet sorunları olan çok önemli bir alanı, bu sorunlarından kurtarmak suretiyle şimdi esnafımıza 200'den fazla yeni tapu veriyoruz. Uzun yıllar uğraştık. Başkanımla uğraştık, esnaf arkadaşlarımızla birlikte çaba sarf ettik. Belediyedeki bürokrat arkadaşlarımızla çaba sarf ettik” diye konuştu.



“Akdeniz Sanayi Sitesi’ne yeni işyerleri”

Akdeniz Sanayi Sitesi’ne şimdi yeni bir sanayi sitesi daha ekliyoruz diyerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, “Akdeniz Sanayi’ye 200'den fazla yeni iş yerinin kazandırılacak olması, yeni bir sanayi sitesi eklenecek olması son derece özel, önemli, anlamlı bir iş. İnşallah bu müjdeyi ete kemiğe bürüyerek, binalar tamamlandığında esnafımıza yeni çalışma alanları sunduğumuzda, onların mutluluğunu yaşayarak daha farklı bir şekilde hissetmiş olacağız. 200’den fazla yeni tapunun Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi’ne, çok değerli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum “dedi.



“40 yıllık mülkiyet sorunu”

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk de, Akdeniz Sanayi Sitesi’nin yaklaşık 40 yıldır, 150 dönüm arazi üzerinde bir mülkiyet sorunu olduğunu söyledi. Öztürk, “Bizden önceki yöneticilerimiz birebir bir mücadele vermişler, ama bir türlü çözülememişti. Hakan başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte konuları masaya yatırdık ve başkanımız Akdeniz Sanayi Sitesi arazisi üzerindeki mülkiyet sorununu büyük bir gayret ve çabayla çözdüler. Oradaki gecekonduların mülkiyet sorununun çözüldüğü arazimize yaklaşık 200 civarında sanayi dükkanı yapacağız. Bu bizim esnaflarımız adına, oradaki çalışanlarımız adına çok büyük bir müjde” diye konuştu.



“Çok önemli bir sorundu”

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk, “Bu çok önemli bir sorundu. Bu önemli sorunu çok büyük bir özveriyle, çok büyük bir mücadeleyle masaya yatırdı. Sorunun çözümüyle ilgili gece gündüz çok mücadeleler verdi. Sonunda tapularımızı başkanımızın elinden alacağız. Allah'ın izniyle de yılbaşı gibi veya yılbaşından belli bir süre sonra da hep birlikte, esnaflarımızın, çalışanlarımızın katılımıyla, Hakan başkanımızın önderliğinde davullu, zurnalı bir temel atma töreni yapacağız” şeklinde konuştu.

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