Mavi Kelebekler’e ‘Milli’ takviye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mavi Kelebekler’e ‘Milli’ takviye

İHA

Mavi Kelebekler’e ‘Milli’ takviye

Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, yeni sezona iddialı hazırlanırken, 3’ü yabancı olmak üzere 8 oyuncu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
20202021 sezonu Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin flaş takımı Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, birçok oyuncu ile yollarını ayırırken yeni transferler ile kadrosunu daha da güçlendirdi. Mavi Kelebekler, sol kanat oyuncusu Ceylan Aydemir, Beyzanur Türkyılmaz, sağ kanat Merve Özkaşıkçı, sol oyun kurucu Döne Gül Bozdoğan, Eda Nur Kılıç, Alena Ikhneva, Makedonya Milli Takım oyuncusu Ivana Gakıdova ile Karadağ Milli Takım oyuncusu Sanja Premovic’i kadrosuna kattı.

“Yıldız oyuncu transferleri”
Büşra Işıkhan, Büşra Erdoğdu, Esra Ertap Koyunoğlu, Halise Güneş, Ayşe Dinç, Ayşe Yavuz, Melis Kılıç, Yulia Khavronina ve Jacquy Yannıck Baniomo ile yollarını ayıran Konyaaltı Belediyesi, kadrosuna önemli isimleri kattı. Mavi Kelebekler, Türkiye Milli Takımı oyuncularından Ceylan Aydemir, Beyzanur Türkyılmaz, Eda Nur Kılıç, Döne Gül Bozdoğan’ı, Makedonya Milli Takım oyuncusu Ivana Gakıdova ile Karadağ Milli Takım oyuncusu Sanja Premovic’i kadrosuna katarken, bunun yanında Merve Özkaşıkçı ile Alena Ikhneva’yı da transfer etti. Kaleci başta olmak üzere birkaç nokta transfer ile kadrosunu şekillendirecek Mavi Kelebekler, yaptığı transferlerle yeni sezonda lige damga vurmak istiyor.

“Hentbolda söz sahibi olacağız”
20202021 sezonunu başarılı bir şekilde geçirdiklerini belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, teknik ekibin verdiği transfer listesine göre takıma takviyeler yaptıklarını söyledi. Başkan Esen, “Süper Lig’de ilk kez mücadele veren bir takım olmamıza rağmen diğer takımlar için güçlü bir rakip olduk. Ligde ve Türkiye Kupası’nda ortaya koyduğumuz mücadeleden son derece memnunum. Ligin iddialı ve namağlup takımlarını yenerek güçlü bir takım olduğumuzu gösterdik. Amacımız hem Antalya’mızı hem de Konyaaltı’mızı en iyi şekilde temsil etmek ve hentbolda söz sahibi olmaktır. Bu sezon daha güçlü bir kadro ile Hentbol camiasına iyi bir takım izlettirmek istiyoruz” dedi.

“Kadromuz yakında tamamlanacak”
Transfer dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Birol Ünsal, “Takımdan ayrılan sporcularımıza bundan sonraki spor hayatlarında başarılar dileriz. Kadromuzu yeni oyuncular ile güçlendirdik. Birkaç transfer daha yaparak, yeni sezon kadromuzu tamamlayacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rüzgarda havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler kaçıştı
YEREL HABERLER Rüzgarda havuz başındaki şemsiyeler uçtu, turistler ...
Melek İpek davasında gerekçeli karar: Muhtemel saldırıya karşı savunma, meşru müdafaadır
YEREL HABERLER Melek İpek davasında gerekçeli karar: Muhtemel ...
Çiftçiye tıbbi ve aromatik bitki hibesi
YEREL HABERLER Çiftçiye tıbbi ve aromatik bitki hibesi
ATASEM kursiyerleri el emeği ürünlerini sergiledi
YEREL HABERLER ATASEM kursiyerleri el emeği ürünlerini sergiledi
Akdeniz Sanayi Sitesi’nde 204 tapu hak sahiplerine teslim edildi
YEREL HABERLER Akdeniz Sanayi Sitesi’nde 204 tapu hak sahiplerine ...
Çamaşır makinesinden çıkan yangın apart daireyi küle çevirdi Yangın dolayısıyla panik yaşayan komşuları ise yakınları teselli etti
YEREL HABERLER Çamaşır makinesinden çıkan yangın apart daireyi küle ...
Gezici kütüphane tüm Antalya’yı dolaşacak
YEREL HABERLER Gezici kütüphane tüm Antalya’yı dolaşacak
Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan mahalleli tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Yanarken kornası takılı kalan otomobil, sesi duyan ...
Şiddetli rüzgar, şemsiyeleri uçurdu tatilciler neye uğradığını şaşırdı Rüzgardan uçan şemsiye küçük çocuğu teğet geçti Şiddetli rüzgar ve havada uçan şemsiyelerden kaçan tatilcilerin panik anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı
YEREL HABERLER Şiddetli rüzgar, şemsiyeleri uçurdu tatilciler neye ...
(Özel) Trafikten düşürmediği hurda motosikletin faturası ağır oldu Antalya’da bir yıldır garajda kilitli hurdaya dönmüş motosiklete 150 kilometre uzaktan gelen ceza 31 yıllık kadın şoförü şoke etti Motor bloğu sökülmüş, tekerlerinin birisi yerinden çıkan motosiklete 3 farklı olaydan bin 967 TL ceza geldi Motosiklet sahibi 31 yıllık şoför kadın: “Mahkemeye başvurmamı ya da cezayı ödememi istiyorlar”
YEREL HABERLER (Özel) Trafikten düşürmediği hurda motosikletin ...
Tanju Çolak'tan caretta carettalar için farkındalık çağrısı
YEREL HABERLER Tanju Çolak'tan caretta carettalar için farkındalık ...
Osmanlı’nın ilk ve döneminin en ileri teknolojisiyle donatılmış telsiz telgraf istasyonu müzeye dönüşüyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın ilk ve döneminin en ileri teknolojisiyle ...
(Özel) Yaylada internete kavuştular, görüntülü aramadık akraba bırakmadılar Kırsalda internete kavuşan vatandaşların sevinci
YEREL HABERLER (Özel) Yaylada internete kavuştular, görüntülü ...
Müzik Sokakta etkinlikleri devam edecek
YEREL HABERLER Müzik Sokakta etkinlikleri devam edecek
Hüsnü Karakaş’a 35 bin metrekare yeşil alan Ay Deresi Projesi ile mahalleye 35 bin metrekare yeşil alan daha kazandırılıyor.
YEREL HABERLER Hüsnü Karakaş’a 35 bin metrekare yeşil alan Ay Deresi ...
KETAV Başkanı Yorulmaz: Antalya'nın çok ciddi Alman potansiyeli var
YEREL HABERLER KETAV Başkanı Yorulmaz: Antalya'nın çok ciddi Alman ...
Sırtına saplı bıçakla, Almanya´daki ablasıyla görüntülü görüştü
YEREL HABERLER Sırtına saplı bıçakla, Almanya´daki ablasıyla ...
Antalya’da denizin altından çıkan çöpler, 'denizkızı'nı kızdırdı Denizkızı kostümlü sualtı modeli alkol kutuları, şişe ve plastik atıkların bulunduğu çöplere daldı
YEREL HABERLER Antalya’da denizin altından çıkan çöpler, ...
'Arkeolojik eserlerin sadece yüzde 10'u müzelerde sergileniyor'
YEREL HABERLER 'Arkeolojik eserlerin sadece yüzde 10'u müzelerde ...
Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor
YEREL HABERLER Güreşçi kardeşler, otomobil iterek güç depoluyor
Başkan Bahar’dan gençlere ve velilere çağrı : “OSB Teknik Koleji’ne bekliyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Bahar’dan gençlere ve velilere çağrı : “OSB ...
KATCAM’da görev değişimi KATCAM’ın yeni müdürü Doç. Dr. Gülay Yılmaz Diko
YEREL HABERLER KATCAM’da görev değişimi KATCAM’ın yeni müdürü Doç. Dr. ...
Apartmandan gelen gaz kokusu polis ve itfaiyeyi alarma geçirdi Apartman sakinleri binayı boşalttı, polis çilingir yardımıyla eve girdi Gaz kokusunun mutfak tüpüne bağlı ocağın açık bırakılmasından kaynaklandığı anlaşıldı
YEREL HABERLER Apartmandan gelen gaz kokusu polis ve itfaiyeyi ...
Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti Uçan: “Artık benim için bambaşka bir yolculuk başlıyor”
YEREL HABERLER Salih Uçan Alanyaspor’a veda etti Uçan: “Artık benim ...