Suç makinesi polisten kaçamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık, hırsızlık, silahlı gasp gibi 15 ayrı suçtan aranan ve hakkında kesinleşmiş 17 yıl 8 ay hapis cezası bulunan O.S.’nin (28) hükümlü olduğu cezaevinden firar ettiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte, Cikcilli Mahallesi’ndeki bir apartmanın 3. katındaki dairede olduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında polisi karşısında gören O.S. 3. kattan atlayarak kaçmaya çalıştı. Ekiplerin kısa süreli kovalamacası sonucu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.S. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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