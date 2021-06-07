Büyükşehir Meclisi 97 madde ile toplandı Ulaşım esnafına yakıt desteği devam edecek Antalya C40 ağına üye olacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nda 97 gündem maddesi karara bağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığında gerçekleştirildi. 97 gündem maddesinin karara bağlandığı mecliste Millet İttifakı Meclis Üyelerinin Ayasofya Cami İmamı’nın Atatürk’e hakaret içeren açıklamalarını kınayan bildirisi okundu. Başkan Muhittin Böcek meclis üyelerinin soruları üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden yatırım, projeleri ve çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.



Halkın yararına olan projelere devam ettiklerini belirten Başkan Böcek, “Biz yarım kalan projelere devam ederken bizim projeydi, başkasının projesiydi demiyoruz. Önemli olan gerçekleştirilmesidir. Tarih hayal edenleri değil gerçekleştirenleri yazar. Birlik beraberlik içinde, kimseyi ötekileştirmeden, siyasi görüşüne bakmadan Antalyamıza hizmete aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. Bugüne kadar Antalya için çivi çakan herkesten Allah razı olsun. Devlete, millete iktidarı ile muhalefeti ile herkese teşekkür ediyoruz. Yeter ki Antalya kazansın” diye konuştu.

Raylı Sistem 1, 2 ve 3’üncü etapları için çekilen yurt dışı kredilerinin Temmuz ayı başında gerçekleştirilecek geri ödemesi ve devam eden projeler için 150 milyon kredi kullanılması için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri’ne yetki verilmesini öngören madde oy çokluğuyla kabul edildi.



Antalya C40 ağına üye olacak

Mecliste ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iklim değişikliği konusunu ele almak üzere metropol kentlerin bir araya gelerek oluşturduğu C40 kentleri ağına üye olması için Başkan Muhittin Böcek’e yetki verildi. İklim konusundaki en büyük şehir örgütü olan C40 ağları iklim değişikliği başta olmak üzere iklim konusunda dünya çapındaki belediye başkanları ve şehir pratisyenlerini birbirine bağlayan bir yapı olarak öne çıkıyor. Sürdürülebilir çevre ve temiz enerji konuların da önemli çalışmalara imza atan Antalya Büyükşehir Belediyesi de alınan kararın ardından C40 kentleri ağına üye olan lider kentler arasında yerini alacak.



Yakıt desteği sürecek

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde ayrıca pandemi nedeniyle zor günler geçiren ulaşım esnafına yönelik desteğin uzatılması da karara bağlandı. Buna göre günlük yolcu miktarında yüzde 60’a düşüş yaşanması ve gelirin ciddi oranda azalmasına rağmen tüm giderleri devam eden ulaşım esnafına 1TL/km üzerinden aylık olarak hesaplanarak 400 adet araçla sınırlı olmak kaydıyla 1 Haziran30 Haziran 2021 tarihleri arasında yakıt desteği ödenmesine karar verildi.

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