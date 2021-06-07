Genç kız odasında ölü bulundu

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Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde lise öğrencisi M.D. (16) evde ölü bulundu. Genç kızın, annesinin ilaçlarını içerek intihar ettiği değerlendiriliyor.

Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.D.'nin odasından çıkmaması üzerine şüphelenen yakınları, M.D.'yi yatağında hareketsiz halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası eve gelen ekipler, genç kızı ambulansla hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahaleye rağmen M.D. kurtarılamadı. Annesine ait ilaçları içerek intihar ettiği değerlendirilen M.D.'nin cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ

2021-06-07 17:55:21



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