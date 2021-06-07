Likya Yolu´nda erkek cesedi bulundu (2)

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HALA DEVAM EDİYOR
Antalya´nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu´nda kayalıkların bulunduğu bölgede cansız bedeni bulunan Tuna Dalkılıç´ın, yaşadığı Fransa´nın Ferney Voltaire şehrinden geçen nisan ayında Likya Yolu yürüyüşü için Türkiye´ye geldiği öğrenildi. Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç´ın 27 Mayıs´ta yaptığı son paylaşımında ise Likya Yolu´nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, "Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor" notunu düştüğü ortaya çıktı.
Bu arada Tuna Dalkılıç´ın cenazesinin otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu´na sevk edildiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Finike Mahir ÇEVİREN
2021-06-07 23:33:04
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